Бивш шеф на ЦРУ: Контролирайки Ормузкия проток, Иран ни държи заложници

С контрола си над Ормузкия проток твърдолинейният режим в Техеран "ни държи заложници с пистолет, насочен в главата", заяви бившият началник на американското разузнаване и отбраната Леон Панета в интервю за вестник "Таймс".

Леон Панета, бивш директор на ЦРУ и министър на отбраната в администрацията на Обама, направи мрачна оценка на шансовете на президента Тръмп да прекрати войната в Иран със задоволително споразумение.

"Усещам, че е много вероятно тази война, която трябваше да приключи след шест до осем седмици, вероятно да продължи няколко месеца. Това е така, защото не сме намерили ключа как да постигнем не само трайно прекратяване на огъня, но и решение на някои от ключовите въпроси, което ще ни позволи да прекратим войната. Президентът, честно казано, има много малко възможности", заяви Панета в интервюто за "Таймс", предаде кореспондентът на БНР.

Тръмп се срещна с военни лидери, за да обсъди възможни варианти за нова фаза на атаки срещу Иран, целящи да принудят Техеран да приеме неговия начин на мислене. Но Панета не вижда смисъл да прибягва до повече бомбардировки.

"Съмнявам се дали допълнителните военни действия ще доведат до реална промяна в режима. Иранците издържаха на много неща и от собственото ни разузнаване виждаме, че могат да продължат да издържат на подобно въздействие. Така че не съм сигурен, че военните действия са ключът. Президентът ще трябва да реши дали да продължава да търси някакъв бърз край на войната. Ако е така, това означава, че трябва да се справи с Ормузкия проток и най-малкото трябва да осигури механизъм за преговори по ядрения въпрос. Но този процес не е налице в момента", каза Леон Панета.