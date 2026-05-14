Папата ги заплаши с отлъчване: Какво знаем за обществото "Свети Пий X"?

В сряда Ватикана поиска от отцепническа католическа група, посветена на древната латинска литургия, да отмени плановете си за ръкополагане на нови епископи без съгласието на папа Лъв, предупреждавайки, че подобно действие ще доведе до отлъчването на групата от Църквата, съобщава Reuters.

При първата известна заплаха за най-тежкото наказание на Църквата по време на папството на Лъв, доктриналният офис на Ватикана предупреди базираното в Швейцария Общество "Свети Пий X", че всяко ръкополагане на епископи ще създаде "разкол", тоест официален разрив с папата.

Планираната церемония по ръкополагане ще отбележи "тежко престъпление срещу Бога и ще доведе до отлъчване, установено от Църквата", заяви в изявление кардинал Виктор Фернандес, ръководителят на офиса.

Какво знаем за обществото "Свети Пий X"?

Обществото "Свети Пий X" е ултратрадиционалистка група, която отрича ключови учения на Втория ватикански събор, историческо събиране на епископи във Ватикана през 60-те години на миналия век, което се стреми към серия от реформи за световната Църква. Съветът също така позволи литургията, отслужвана преди това само на латински, да се отслужва на местни езици.

Обществото отхвърли тази промяна, позовавайки се на желанието си да запази чувството за мистерия и формалност на латинския обред.

Обществото "Свети Пий X", което твърди, че има 733 свещеници по целия свят, има обтегнати отношения с Ватикана от десетилетия. Неговият основател, архиепископ Марсел Льофевр, е отлъчен през 1988 г., след като ръкополага четирима епископи без разрешението на тогавашния папа Йоан Павел II.

Бенедикт XVI, наследникът на Йоан Павел II, се опитва да възобнови диалога с обществото и отменя останалите четири отлъчвания.

Настоящото ръководство обяви през февруари, че възнамерява да ръкоположи нови епископи, без одобрението на Ватикана, през юли, позовавайки се на необходимостта от по-голям брой прелати, които да ръководят обществото. Строго учение на Църквата е, че само папата може да разреши ръкополагането на нови епископи, за да се запазят връзките на Църквата с 12-те апостоли на Исус, които се считат за първите свещеници и епископи. Ръкоположението без папското съгласие води до автоматично отлъчване както за ръкоположеното лице, така и за епископа, извършващ церемонията.

Отлъчването

Отлъчените лица се считат за напълно отделени от Църквата. Те не могат да приемат тайнствата или да заемат длъжности в Църквата, докато не се покаят. Ако умрат, докато са отлъчени, не могат да получат католическо погребение.