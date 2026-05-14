В НС: Приеха на първо четене промените в съдебната власт

Депутатите приеха на първо четене промените в съдебната власт, предложени в три законопроекта на ПБ, ДБ и ПП.

С пълно мнозинство те гласуваха промените, сред които е критерият за подбор на членове на органите на съдебната власт.

И трите законопроекта предвиждат ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат да взима кадрови решения.

Законопроектът на "Прогресивна България" предвижда и мерки за ограничаване на концентрацията на влияние, като се предлага лица, заемали висши ръководни длъжности, да не могат непосредствено да бъдат избирани за членове на ВСС.

Предложението на ПП включва промени в начина на избор на парламентарната квота във ВСС с цел тя да придобие обществен, а не партиен характер. В техния законопроект се предвижда един член от съдийската колегия да се определя по предложение на Общото събрание на адвокатите в страната; един член от съдийската колегия – по предложение на Съюза на юристите в България; един член от прокурорската колегия – по предложение на Академичния съвет на Софийския университет; и един член от прокурорската колегия – по предложение на Българската академия на науките.

Със законопроекта на "Демократична България" се въвежда "двойно мнозинство" при ключови решения както в пленума на ВСС, така и в съдийската колегия по кадрови и дисциплинарни въпроси.

Предстоят подробни дебати между първо и второ четене.