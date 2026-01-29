ИПБ за "ефектът Терзиев 2025": По-малко катастрофи в София, повече смърт

В София, за периода 2023–2025 г., се очертава тревожен и дълбоко парадоксален резултат - през 2025 г. столицата отчита най-малък брой тежки пътнотранспортни произшествия, но с най-висок брой загинали. Това сочат данните на Института за пътна безопасност.

Това не е статистическа аномалия, това е управленски провал, смятат от ИПБ. Ето какво сочи техния анализ:

"Ефектът Терзиев": Когато по-малко ПТП означава повече жертви

През 2025 г. броят на тежките ПТП в София намалява с 4.7% спрямо 2024 г., но броят на загиналите скача с близо 30% – от 34 на 44 души. Коефициентът на леталност нараства от 4.55% на 6.18%, което означава, че всеки отделен инцидент става по-смъртоносен. Този феномен, който можем да наречем „Ефектът Терзиев“, показва пълен разрив между публичните политики на кметската администрация и реалните резултати на терен.

По време на предизборната кампания Васил Терзиев пое ясен и измерим ангажимент - намаляване на жертвите по пътищата в София с поне 10%. Резултатът през 2025 г. е точно обратният. Вместо намаление – ръст от близо 30%. Това не е частичен неуспех. Това е категорично неизпълнение на основно предизборно обещание, засягащо пряко живота и сигурността на гражданите.

Смъртоносната скорост – извън контрол

• Загиналите при сблъсък между автомобили скачат със 157% – от 7 през 2024 г. на 18 през 2025 г.

• В градска среда това е възможно само при екстремни скорости, далеч над разрешените 50 км/ч.

• Това се случва въпреки увеличения брой камери, глоби и маркировка, с които администрацията на Терзиев често се хвали.

Според ИПБ мерките са козметични, контролът – формален, а управлението на скоростта – напълно провалено.

Положителни сигнали – без системен ефект

Загиналите пешеходци намаляват с 25%. Това показва, че осветяването на пешеходни пътеки и част от инфраструктурните мерки работят. Но този ограничен успех не компенсира експлозията на смъртността сред водачите, която доминира статистиката за 2025 г.

"Черният септември" и липсата на превенция

Септември 2025 г. се превръща в най-смъртоносния месец – 7 загинали, при нула година по-рано. Април и декември също бележат тежки пикове. Това показва пълен провал на превантивните кампании на МВР и Столична община, които очевидно не са адаптирани към реалната динамика на трафика, сезонността и метеорологичните рискове.

Инфраструктура без качество, контрол без резултат

През 2025 г. Столична община отчита рекордни 110 000 кв. м нова пътна маркировка. В същото време жертвите растат.

Този контраст повдига сериозни въпроси за:

• некачествено изпълнение

• липса на инвеститорски контрол

• завишени цени

• инфраструктура „на хартия“, но без реален ефект върху безопасността.

Околовръстният път – символ на институционалния разпад

Най-смъртоносната отсечка в София продължава да функционира в правен и управленски вакуум – между Столична община и АПИ. Резултатът е хибридна инфраструктура, която убива. Администрацията на Терзиев не успя да наложи институционално решение, а прехвърлянето на отговорност продължава – със смъртоносни последици.

Добри намерения, лоши резултати

Управлението на Васил Терзиев демонстрира правилна реторика, но липса на капацитет да превърне политиките в работеща система. 2025 г. показа, че пътната безопасност в София не се подобрява с презентации, стратегии и боя по асфалта. Тя се подобрява с твърди решения, инженерна смелост и политическа отговорност.