Сблъсъци в НС: Манол Пейков се опита да залее с вода свой колега

Председателят на Народното събрание Рая Назарян наложи наказание „порицание“ на Манол Пейков от ПП-ДБ за нарушаване на реда на заседанието и даде 10 минути почивка, за да си седне на мястото.

След като депутатите гласуваха на първо четене законопроекта на „Възраждане“ за изменение на Изборния кодекс, Пейков взе думата за различен вот. След като просрочи времето за изказване, Назарян му спря микрофона, но той отказа да напусне трибуната.

След прекъсването на заседанието, Манол Пейков влезе в пререкание с Ангел Славчев от "Възраждане" и се опита да го залее с вода, но пръските попаднаха върху квестора, дошъл да въдвори ред.

При възобновяване на заседанието предстои да бъде гласуван и другият законопроект за изменение на Изборния кодекс, внесен от ПП-ДБ.

След дълги дебати, обвинения, високо напрежение, скандали, наказания и почивки депутатите приеха промените в Изборния кодекс.

Така се реши, че ще има до 20 избирателни секции, извън тези в посолства и дипломатически мисии, ще има в страни извън ЕС, реши мнозинството.

Искането на "Възраждане" за намаляване на местата за гласуване зад граница първо получи подкрепата от 119 депутати, 79 бяха против, а 13 се въздържаха.

Първи със забележка беше наказан лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който апострофираше от мястото си изказване на представител на "Величие". Впоследствие бяха наказани и Климент Шопов и Радостин Василев, съответно единият от "Възраждане", другият от МЕЧ за квалификации под адрес на техния външен вид.

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Ние смятаме, че националната сигурност на България е застрашена. Ние връщаме нормализацията в изборния процес. Не можеш да казваш, че искаш да се бориш за честен вот в България и същевременно да допускаш откровени масови изборни фалшификации в Турция. Освен това, числата когато говорят, и боговете мълчат. 48 000 души са гласували в Турция на последните избори. В другите държави извън ЕС общо са гласували 35 000. За мен е много странно как хора, които твърдят, че се борят с влиянието на Пеевски, в момента са против едно абсолютно законно и нормално решение."

"През 2016 г. ПГ на ГЕРБ е подкрепила такъв законопроект, който намалява секциите за страни извън ЕС, както ще направим и сега. И да припомним на залата и на гражданите, които следят дебата, че през 2021 г. вие с ДПС отменихте това ограничение. Вие, вашата ПГ, Христо Иванов – помня тогава много сериозно участваше в дебата, говореше с колегите от ДПС, криеха се по кьошетата. Тогава вие го отменихте", заяви Александър Иванов, ГЕРБ–СДС.

Павлин Найденов, АПС: "Как да отговорим на малко под 1 млн. български граждани, които живеят в Северна Америка? Какво да обясним на тези хора – че трябва да пропътуват десетки часове, да си загубят времето, за да гласуват, или това е един начин да бъдат наказани? Не забравяйте, че те донасят близо над 10 млрд. приходи на българските граждани, с които подпомагат българската икономика."

Христо Расташки, МЕЧ: "Това, което правите в момента – да се опитвате да пречите на десетки хиляди български граждани извън ЕС – да им пречите да гласуват, това е недопустимо. Това е недопустимо и аз призовавам колегите от "Възраждане", които сега крещят, да не се излагат, да дойдат и да изтеглят законопроекта."

Юлияна Матеева, "Величие": "Днес е един тъжен ден за българския парламент, защото една партия иска да лиши хиляди български граждани от другата България от активно избирателно право."

В хода на дебатите задочните атаки бяха основно между представителите на опозицията. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че предложените от "Възраждане" промени в Изборния кодекс по-скоро пречат на избирателите, отколкото им помагат.

"Има три основни проблема – първо, отново "Възраждане“ ще приеме законопроект с ГЕРБ-СДС. Вторият проблем е, че това, което правите, помага на Делян Пеевски в "битката“ му с Ахмед Доган. Това е и удар по Румен Радев заради близостта му с Доган", каза Василев.

Той подчерта, че намаляването на секциите ще се отрази най-вече на българските избиратели в страни като САЩ, Канада и Великобритания, където "Възраждане" са първа или втора политическа сила.

"Струва ли си да лишите 50 хиляди души от Турция за сметка на това, че в други страни извън ЕС гласоподавателите са ви дали две втори места и едно първо?Сега ще ви намразят. Кои страдат от този закон – "Величие“, ПП-ДБ, "Възраждане“ и МЕЧ", допълни той.

От "Възраждане" Климент Шопов отговори, че партията е готова да загуби гласове, за да ограничи влиянието на ДПС.

"Ние потенциално се отказваме от няколко хиляди гласа, за да не може ДПС да си вкарат между 5 и 9 депутати от турския вот", заяви Шопов. Той добави, че според него МЕЧ са застрашени от евентуален политически проект на Румен Радев.

"Борите се да преминете 4-процентовата бариера и да запазите 2000 гласа от Великобритания и САЩ", каза още той.

Депутатът от "Продължаваме Промяната – Демократична България“ Елисавета Белобрадова постави под въпрос ефекта от ограничаването на секциите.

"Как ограничаването на вота на хората ще реши проблема с контролирания вот?" попита тя.

Белобрадова даде пример с местните избори в Пазарджик през 2025 година и попита защо там не е било предложено гласуването да се извършва само в една секция.

"Само за да изпълните поръчка, ще се лишите дори от собствените си избиратели“, заяви тя и заподозря политическа сделка между ГЕРБ и "Възраждане".

"Има сделка – ГЕРБ пази имунитети на "Възраждане", а от решенията на Министерския съвет става ясно, че държавата е дала на партията имот от 49 квадратни метра в сграда в центъра на София“, каза Белобрадова. Тя припомни, че през 2022 година служебното правителство на Гълъб Донев е предоставило на "Възраждане" 321 квадратни метра в същата сграда.

"Колко струват 49 квадрата и защо поискахте секциите да бъдат намалени от 35 на 20?", попита тя.

От ГЕРБ Христо Гаджев коментира изборите в Пазарджик, като отбеляза, че след вота "Продължаваме Промяната – Демократична България“ са увеличили резултата си, докато ГЕРБ са загубили подкрепа.

"От вашата коалиция настоявахте най-силно за спешни промени в Изборния кодекс още от декември, а сега се отдръпвате", каза Гаджев.