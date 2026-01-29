IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха за 72 часа шофьора, убил на пътя при Телиш д-р Костадинов

Повдигнаха му обвинения, камионът се е движел с несъобразена скорост

29.01.2026 | 16:45 ч. Обновена: 29.01.2026 | 16:49 ч. 4
Снимка: Окръжна прокуратура Плевен

Снимка: Окръжна прокуратура Плевен

Окръжната прокуратура в Плевен повдигна обвинения на 46-годишния шофьор на товарен автомобил, който причини катастрофата на пътя между Телиш и Горни Дъбник. При инцидента в четвъртък почина 58-годишният лекар и бивш кмет на Червен бряг Цветан Костадинов.

По време на огледа, направен от прокурора, е установено, че камионът се е движел с несъобразена с пътните условия скорост. След ляв завой 46-годишният  шофьор, с инициали Д.Д., е изгубил контрол върху управлението на тежкотоварния автомобил, навлязъл е в насрещната лента и е ударил челно автомобила, управляван от Костадинов. В резултат на получените наранявания, бившият кмет е починал.

Огледът също така сочи още, че на пътя се е бил образувал черен лед.

На шофьора на товарния автомобил са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. Мъжът е задържан за срок от 72 часа, а шофьорската му книжка е отнета.

 Моторните преводни средства, както и полуремаркето, с наличния в него товар, са иззети за последващи действия по разследването.

 Загиналият при катастрофата мъж е бившият кмет на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов. Той е лекар – анестезиолог и вчера сутринта е пътувал към Плевен, където работи в една от болниците. 

