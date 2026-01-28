Човек с голямо сърце: Червен бряг скърби за д-р Костадинов, загинал днес край Телиш

Потвърдено е, че жертвата на автомобилната катастрофа край Телиш е д-р Цветан Костадинов. Той е отивал на работа в болницата в Плевен, когато колата му е била пометена от ремарке на ТИР.

Костадинов е бил и кмет на Червен бряг. От ПП ГЕРБ - Червен бряг изказаха своите съболезнования във Facebook:

"ПП ГЕРБ - Червен бряг изразяват своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на д-р Цветан Костадинов, по повод неговата кончина.

Той беше дългогодишен член на ПП ГЕРБ и кмет на община Червен бряг в периода 2019 – 2023 г. , който с отговорност, професионализъм и отдаденост служеше на обществения интерес и развитието на общината.

Загубата му е тежка за местната общност и за всички, които го познаваха и работеха с него.

Поклон пред светлата му памет."

Множество хора също използваха социалните мрежи, за да изкажат мъката си от загубата на д-р Костадинов.

"Днес Червен бряг загуби един човек, който е дал много – като лекар и като кмет. Изразявам своите съболезнования към семейството и близките му. Светла му памет", написа общинският съветник Петко Петков.

"С дълбока тъга научихме за трагичната загуба на д-р Цветан Костадинов, загинал при днешната тежка катастрофа. Д-р Костадинов беше не само уважаван професионалист, но и човек с голямо сърце, посветил живота си на грижата за другите. Неговата човечност, всеотдайност и добрина ще останат завинаги в спомените на колеги, пациенти и близки. Изказваме най-искрени съболезнования на семейството, близките и всички, които го обичаха. Поклон пред светлата му памет", споделя Денислав Симеонов в групата "Забелязано в град Плевен".

"С голяма тъга научих за трагичната загуба на Д-р Цветан Костадинов, изключителен лекар, истински професионалист и човек с голямо сърце, който остави ярка следа както в медицината, така и в обществения живот на Червен Бряг. Той беше от онези хора, на които можеш да се довериш с човечност, отговорност и грижа към всеки. Загубата му е тежка и несправедлива, а празнотата, която оставя, ще се усеща дълго. Изказвам най-искрени съболезнования на семейството, близките, колегите и всички, които го познаваха и уважаваха. Поклон пред паметта му", написа Валери Лачовски.