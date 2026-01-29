Йорданова призна за напрежение между ПП и ДБ

Надежда Йорданов, депутат от ПП-ДБ потвърди, че има напрежение между двете формации в хода на преговорите за съвместно явяване на предстоящите избори.
По думите ѝ Националният съвет на “Да, България“ отдавна има мандат за преговори със съюзниците от ДСБ и “Продължаваме промяната“, но процесът трябва да бъде воден внимателно и на основата на ясни принципи.
“Ние трябва така да се явим на тези избори, зе да разширяваме подкрепа и да дадем ясно политическо представителство на хората, които свалиха властта с протеста“, каза пред bTV Йорданова и подчерта че ДБ настоява кандидатските листи да се изграждат на базата на професионални качества и способност за защита на политическите каузи, а не чрез партийно разпределение.
“Това, с което тези дни колегите от ПП излязоха като решение, беше за запазване на партийното парцелиране на листите, при това с доста твърд тон“, каза Йорданова. Според нея такъв подход подкопава възможността за постигане на съгласие.
“Ултимативното подхождане към търсене на общо решение не е демократично и трудно може да бъде прието. С ултиматуми преговори са невъзможни“, каза още Йорданова и подчерта, че ДБ не напуска масата на преговорите.
Закриване на КПК
Бившият правосъден министър коментира и начина, по който беше закрита Комисията за противодействие на корупцията (КПК). “Ние сме против закриването на Антикорупционната комисия по начина, по който това беше направено“, каза Йорданова.
По думите ѝ ключови функции са били прехвърлени без реформа и без допълнителни гаранции към институции, за които те не са присъщи.
“Без никакви реформи и без никакви допълнителни гаранции, функциите по проверка на имуществените декларации и конфликтите на интереси бяха възложени на Сметната палата. Това е изключително изкривяване на функциите на върховната одитна институция“, каза Йорданова.
Тя изрази сериозни притеснения и относно връщането на разследванията към Националната следствена служба.
Гласуване в чужбина
Йорданова защити позицията на ПП–ДБ срещу ограничаването на броя на секциите за гласуване извън страните от Европейския съюз до 20.
“Конституцията е пределно ясна – българските граждани, където и да се намират, имат всички права, включително правото на глас“, подчерта тя.
Според нея мотивите зад предложението са изцяло политически. “Това е безпрецедентно ограничение и е в частен интерес – интереса на “ДПС – Ново начало“. Това е наказание към българите в чужбина“, заяви Йорданова.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.