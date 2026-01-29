Не приеха проектозакона на ПП-ДБ за ИК, ограничиха секциите до 20 в страните извън ЕС

Със 119 гласа „за“ (ГЕРБ-СДС, „Възраждане“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“) парламентът прие на първо четене законопроекта на „Възраждане“ за промени в Изборния кодекс (ИК), с който се предвижда редуциране до 20 на секциите извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членове на Европейския съюз (ЕС).

Против бяха 81 депутати – „Продължаваме промяната-Демократична България“, „ДПС-Ново начало“, двама от „БСП-Обединена левица“, „Алианс за права и свободи“, „Величие“ и двама нечленуващи в група депутати. Въздържаха се 12 народни представители – двама от „БСП-Обединена левица“и „Морал, единство, чест“.

Законопроектът на „Продължаваме промяната-Демократична България“, с който се предлагаше възстановяване на машинния изборен протокол, беше отхвърлено. „За“ законопроекта бяха 99 депутати - ПП-ДБ, „Възраждане“,, шестима от „БСП-Обединена левица“, АПС, МЕЧ и „Величие“. Против бяха 105 депутати – ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, един от „БСП-Обединена левица“ , „Има такъв народ“ и трима нечленуващи в група. Въздържаха се трима от ГЕРБ-СДС, десет – от левицата, един от ИТН.

Дебатите продължиха почти през целия пленарен ден, с прекъсвания за почивки по искания на парламентарни групи. Имаше и две прекъсвания, дадени от председателя Рая Назарян, за успокояване на залата.

Законопроектът на „Възраждане“ цели в държави, които не са членки на Европейския съюз да бъдат образувани до 20 броя секции извън дипломатическите и консулските представителства на Република България в съответната държава. Според вносителите не е правилно режимът за откриване на секции в държави-членки на ЕС да е еднакъв с режима за откриване на секции в държави извън него.

Със законопроекта на „Продължаваме промяната-Демократична България“ се предлага възстановяване на машинния изборен протокол и изцяло машинно гласуване. Това означава машините да не са само принтери, обясниха от ПП-ДБ. Предвижда се да се отчита машинно резултатът - да се разпечатва протокол от машината и 100 % контролно преброяване на машинните разписки. Това, според вносителите, ще улесни работата на секционните избирателни комисии и ще съкрати времето за обработка на изборните резултати.