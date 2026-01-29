Закриха Антикорупционната комисия, как ще се справим с корупцията?

Парламентът сложи точка на Антикорупционната комисия – органът, който трябваше да бъде символ на държавната битка срещу корупцията по високите етажи на властта.

Комисия, създадена с големи обещания, окачествена като оръжие на политическото бойно поле. Комисия, обвинявана, че е “бухалка“, но и защитавана като последната бариера срещу безнаказаността.

Функциите ѝ се разпределят – разследванията отиват в ГДБОП, конфликтът на интереси – в Сметната палата, архивите – в ДАНС. Но този дебат не е само вътрешнополитически.

Закриването на комисията идва на фона на европейски натиск, спрени средства по Плана за възстановяване и стари, но неизпълнени обещания към Брюксел – за ефективна, независима и работеща антикорупционна система.

Дебат по темата в студиото на "Директно" с Екатерина Баксанова, експерт в правната комисия в Института за пазарна икономика и доц. Тони Димов, председател на Центъра за оценка на въздействието на законодателството.

