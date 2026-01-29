IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Закриха Антикорупционната комисия, как ще се справим с корупцията?

Дебат в студиото на “Директно” с Екатерина Баксанова и доц. Тони Димитров

29.01.2026 | 20:04 ч. 7

Парламентът сложи точка на Антикорупционната комисия – органът, който трябваше да бъде символ на държавната битка срещу корупцията по високите етажи на властта. 

Комисия, създадена с големи обещания, окачествена като оръжие на политическото бойно поле. Комисия, обвинявана, че е “бухалка“, но и защитавана като последната бариера срещу безнаказаността. 

Функциите ѝ се разпределят – разследванията отиват в ГДБОП, конфликтът на интереси – в Сметната палата, архивите – в ДАНС. Но този дебат не е само вътрешнополитически. 

Закриването на комисията идва на фона на европейски натиск, спрени средства по Плана за възстановяване и стари, но неизпълнени обещания към Брюксел – за ефективна, независима и работеща антикорупционна система.

Дебат по темата в студиото на "Директно" с Екатерина Баксанова, експерт в правната комисия в Института за пазарна икономика и доц. Тони Димов, председател на Центъра за оценка на въздействието на законодателството.

Вижте повече във видеото на Bulgaria ON AIR.

