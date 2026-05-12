Екопрестъпление стои зад взрива край детска градина в Горна Оряховица?

Областният управител на Велико Търново - Валентин Михайлов, разпореди незабавна проверка от всички институции заради взрива край детска градина "Детски свят" в квартал "Калтинец" в Горна Оряховица.

Инцидентът е станал около 12 ч. Проехтял силен тътен, който изкъртил металните капаци на шахти по близката улица. Предизвиканият трус разлюлял и сградата на детската градина. От персонала незабавно подали сигнал на телефон 112. За случая бе уведомен и областния управител.

Валентин Михайлов веднага сигнализира институциите като на местопроизшествието след минути са се озовали екипи на ОДМВР, РДПБЗН, РИОСВ, РЗИ, ВиК "Йовковци", ръководството на Община-Горна Оряховица, съобщават от Областната администрация на Велико Търново. На мястото на инцидента са пристигнали директорите на ОДМВР-Велико Търново-старши комисар Мариян Лонгинов и на РДПБЗН-Велико Търново старши комисар Красимир Кръстев.

Областният управител е разговарял лично и с управителя на ВиК "Йовковци" Илиян Илиев, както и с ръководителя на РИОСВ - Станимир Станчев, уведомена е и д-р Красимира Иванова, директор на РЗИ-Велико Търново, които веднага са реагирали.

За щастие, пострадали няма. Предприета била евакуация на детската града като на безопасно място били изведени 53 деца и десетина души персонал. Родителите са прибрали децата си, а районът около заведението бил отцепен.

В момента се извършват огледи и се води разследване за причините за взрива. Установено е, че той е станал в канализацията на квартала.

Първоначално сигналът е бил за паднала противоградна ракета, изстреляна, за да разбива градоносни облаци.

Експертите обаче открили, че вероятно става дума за излети в градската канализация химикали и вследствие на това е възникнала е химична реакция, която е предизвикала експлозията.

"Продължава разследването. В момента се изяснява кои предприятия в града ползват въпросната канализация. Обследват се картографски планове на района. Взети са проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Извършителите се установяват", споделиха представителите на специализираните ведомства.

"Очаквам бързи резултати от разследването и разкриване на причината за взрива и виновните лица", заяви Валентин Михайлов.

Разследват екопрестъпление зад взрива

Под ръководството на Районната прокуратура във Велико Търново, Териториално отделение - Горна Оряховица, се извършват действията по разследване във връзка с взрив от канализационните шахти в горнооряховския квартал "Калтинец".

Досъдебното производство е образувано за престъпление - управление на отпадъци не по установения ред, с което е създадена опасност за причиняване на немаловажни вреди за околната среда, предава Bulgaria On Air.

На мястото на произшествието е извършен оглед от разследващ полицай. След уведомяването на прокуратурата е разпоредено и са извършени претърсвания и изземвания и разпити на свидетели.

Иззети са проби, включително и от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Изискана е документация от институциите относно картографските планове на района, кои предприятия в града използват канализацията.

Предстои да бъде назначена експертиза, от чието заключение да стане ясна причината за образуване на газовете, причинили взрив в канализационните шахти.

До 5 години затвор за виновните

От прокуратурата уточняват, че за разследваното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 5 години и глоба.

Разследването по делото продължава под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново.