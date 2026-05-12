Мицкоски проплака: Краткият път към ЕС е пълен с унижения

Като правителство, ние оценяваме, че няма по-кратък път към Европейския съюз (ЕС), или по-скоро има, но той е пълен с предизвикателства, които най-често са унизителни, и затова избираме по-трудния път, с който ще си заслужим мястото в Съюза с качество и изпълнение, заяви премиерът на РСМ Христиан Мицковски в обръщението си към срещата на върха през 2026 г., организирана от "Македония 2025", която тази година се провежда с мотото „След 2025 г.: Ускоряване на растежа. Насърчаване на лидерството“, предава "Курир".
"В зависимост от политическата идеология, която имате, предполагам, че всяко правителство има своя собствена матрица за приближаване и постигане на тази цел, тази стратегическа цел. Правителството, което ръководя, има различен подход в сравнение с предишното правителство. Ние ценим, че няма по-кратък път. Тоест, има, но този по-кратък път има своите предизвикателства. Най-често тези предизвикателства са унизителни. И затова казваме: ако трябва да поемем по по-трудния път, ще поемем по-трудния път, но ще заслужим това място с качество и изпълнение, а не с подписване на празни листове хартия. Защото в крайна сметка те създават проблеми за бъдещите поколения", каза Мицкоски.
Мицкоски добави, че обществените проучвания показват, че подкрепата за интеграцията в ЕС е горе-долу постоянна
и каза, че тя трябва да остане постоянна, защото това е стратегическа цел.
"И затова решихме да поемем по този по-труден път. И този по-труден път си има цена. Защото най-често бюрократите ще ви казват какво да правите. Защото за тях това е „обичайната работа“, а за вас е всичко. За вас е всичко. Достойнството няма цена. И затова казвам, че няма по-кратък път. Ще търпите обиди, критики и често неистини. Най-често измислици, но това е цената, която трябва да платите и да изтърпите. Защото трябва да вярвате в това, което правите. Аз лично вярвам, че този по-труден път е правилният път. Може да е по-бавен, изобилства, както казах, с предизвикателства, но няма друг път. И затова трябва да докажем, че сме най-добрите", каза още той, цитиран от МИА. "Като правителство, ние оценяваме, че няма по-кратък път към Европейския съюз, или по-скоро има, но той е пълен с предизвикателства, които често са унизителни, и затова избираме по-трудния път, който ще ни осигури мястото в Съюза."
Относно изпълнението на Програмата за реформи, Мицкоски подчерта, че от 21 индикатора, 16 са успешно изпълнени и за този период на измерване сме най-добрите в групата от шест държави от Западните Балкани. Той добави, че през юни има ново измерване, за чието изпълнение, както каза, се работи усилено.