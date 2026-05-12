Тръмп похвали бързото хранене: Може би то е по-добро от здравословната храна ВИДЕО

В понеделник вечерта, на събитие, посветено на медицинските грижи за бременни жени, Доналд Тръмп похвали... нездравословната храна.

Пред гостите си в Белия дом, американският президент заяви, че тя би била по-ценна от "други храни“". Нещо повече, той подчерта, че се чувства толкова добре, колкото и преди 50 години:

"Чувствам се точно както преди 50 години. Лудост е. Не е защото се храня особено добре. Може би това е дори най-добрата диета. Кой знае коя е най-добрата диета? Може би нездравословната храна е добра, а останалото е лошо", каза Тръмп.

Trump: "I feel the same as I did 50 years ago. It's crazy. It's not because I eat the best foods. Maybe they are the best foods. Who knows what the best foods are? Maybe junk food is good and the other food is no good." pic.twitter.com/mvOEHMpAzL — Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026

Американският президент е известен с кулинарните си предпочитания

Хората, които ядат изключително здравословни храни, често "остаряват" по-рано, каза Тръмп, като същевременно отбеляза, че жизнеността му е по-добра от тази на предшественика му Джо Байдън.

Тръмп е известен със склонността си към бързо хранене. Личният му лекар, д-р Шон Барбабела, обаче наскоро заяви, че Тръмп е отслабнал с около четири килограма от 2020 г. насам - въпреки че според самия Тръмп тренировката му прдължава "най-много една минута на ден".

Предстои годишен медицински преглед

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който навършва 80 години следващия месец, ще се подложи на годишния си медицински преглед на 26 май в Националната военна болница "Уолтър Рийд" близо до Вашингтон, обяви Белият дом в понеделник. Според изявление прегледът ще се състои от рутинни прегледи, особено стоматологични.

Републиканският милиардер - най-възрастният президент, встъпвал в длъжност някога в Съединените щати - не избягва въпросите и спекулациите за здравето си, въпреки че те са много по-малко интензивни от тези около предшественика му, демократа Джо Байдън.

Той редовно уверява пресата, че е в добро физическо и психическо здраве. Миналия октомври Доналд Тръмп се подложи на втория си медицински преглед през 2025 г. Медицинският доклад, публикуван след този рутинен преглед, показва, че е в "отлично здраве" и че "сърдечната му възраст е приблизително 14 години по-ниска" от действителната му възраст.

"Консуматор" на аспирин

След завръщането си в Белия дом през януари 2025 г., президентът на САЩ от време на време е виждан със синини по дясната си ръка, понякога скрити от грим. Белият дом обвини това за редовната му употреба на аспирин за сърдечно-съдови цели.

Администрацията също така разкри, че Доналд Тръмп страда от хронична венозна недостатъчност, често срещано и доброкачествено състояние, което причинява подуване и спазми.