Ще има и сериали "Бързи и яростни"

Вин Дизел даде на феновете на "Бързи и яростни" ("Fast & Furious") нов повод за празнуване.

58-годишният актьор се появи на презентацията NBCUniversal Upfront в понеделник, 11 май, в Ню Йорк, където разкри, че се разработва нов телевизионен сериал от франчайза.

"През последното десетилетие осъзнахме, че феновете искат още. Искаха да разширим наследството на героите, техните истории. И през последното десетилетие желанието беше да навлезем в телевизионното пространство", каза Дизел пред публиката заедно с водещия на "Вечерното шоу на Джими Фалън" ("The Tonight Show Starring Jimmy Fallon") - именно Джими Фалън

Той добави, че Peacock стартира нови "шоута от вселената на "Бързи и яростни", макар подробности за сюжетите да не бяха разкрити.

Колко проекта всъщност се подготвят?

Макар Дизел - който играе Доминик Торето във филмовия франчайз от 2001 година насам - да намекна за четири предстоящи шоута от Peacock, източници от стрийминг платформата казаха пред Deadline и Variety, че засега е подготвен само един проект. Останалите, според информацията, са в различни етапи на разработка в Universal TV.

Сериалът, който се подготвя от Peacock и Universal Television, ще бъде продуциран от Вин Дизел, Сам Винсънт, Джеф Киршенбаум, Крис Морган, Нийл Мориц и Павун Шети. Ко-шоурънъри ще бъдат Майк Даниълс, познат от "Синове на анархията" ("Sons of Anarchy"), и Улф Коулман от "Нюанси в синьо" ("Shades of Blue").

Франчайз, който вече има телевизионна следа

Вселената на "Бързи и яростни" вече включва анимационния сериал "Бързи и яростни: Шпионски състезатели" ("Fast & Furious Spy Racers"), който дебютира в Netflix през 2019 година и приключи през 2021 година.

Що се отнася до филмите, след премиерата на първия филм през юни 2001 година бяха създадени още 11 продукции, включително спинофът "Хобс и Шоу" ("Hobbs & Shaw").

11-ият основен филм от поредицата - "Fast Forever" - отдавна се смята за потенциалния финал на франчайза и трябва да излезе през март 2028 година. "Бързи и яростни 10" ("Fast X"), най-новият филм от поредицата, спечели 704,8 млн. долара в световния боксофис след премиерата си през май 2023 година.

Завръщане към Лос Анджелис, уличните състезания и Брайън О'Конър

По време на изненадваща поява на FuelFest през юни 2025 година Дизел намекна за предстоящия филм и за някакво участие на героя на покойния Пол Уокър. На помощ, явно отново ще са неговите братя - Кейлъб и Коди Уокър. Според Entertainment Weekly актьорът е заявил, че е обещал нов филм при "три условия".

"Първото е да върнем франчайза обратно в Лос Анджелис. Второто беше да се върнем към автомобилната култура, към уличните състезания. Третото беше да съберем отново Дом и Брайън О'Конър", каза той.

През 2024 година Лудакрис, който също е част от поредицата, говори пред People за франчайза и сподели: "Надявам се още един филм от "Бързи и яростни" да е в бъдещето ми."

Той дебютира като Тедж Паркър в "Бързи и яростни 2" ("2 Fast 2 Furious") през 2003 година, а най-скоро се завърна в ролята в "Бързи и яростни 10".

"Последният филм беше с отворен край, така да се каже. Остави хората в очакване. Имам чувството, че определено ще се върнем в някакъв момент много скоро, за да изненадаме всички. Дали ще бъде последният? Не знам, но ще видим. Много други франчайзи може и да приключват, но всъщност не приключват наистина. Почти е като начало на нещо ново, така че не мисля, че и това някога наистина ще свърши, но човек никога не знае", добави Лудакрис