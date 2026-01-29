Атанас Славов: Служебният кабинет трябва да е независим

Депутатът от ПП-ДБ доц. Атанас Славов е на мнение, че бъдещият служебен премиер трябва да отговаря на три ключови условия - висок професионализъм, безупречен интегритет и реална независимост.

"Главчев не доказа, че може да организира по независим начин изборите. При предишните служебни правителства, които той оглавяваше, се допусна масово купуване на гласове и контролирано гласуване, като в крайна сметка Конституционният съд беше принуден да касира изборите в множество секции", коментира доц. Славов в предаването “Денят ON AIR”.

Ролята на президента и партиите

По думите му Конституцията ясно възлага правото на избор на президента, а политическите партии не бива да посочват конкретни имена. Славов подчерта, че обществото има основание да очаква служебно правителство, което да гарантира честни и независими избори.

Той напомни, че от "Демократична България" са подавали конкретни сигнали до МВР и ДАНС, но институциите не са предприели действия и не са били образувани досъдебни производства.

"Кой ще бъде служебен министър-председател зависи от президента. Не е работа на партиите да посочват конкретно лице. Надявам се президентът да се ръководи от принципите за независимост, професионализъм и интегритет", заяви доц. Славов пред Bulgaria ON AIR.

В отговор на обвиненията, че Гюров е политически обвързан с ПП-ДБ, Славов посочи, че политическо минало имат и редица други ръководители на ключови институции. Според него това само по себе си не дисквалифицира човек, ако той притежава необходимия професионализъм и личен интегритет.

Изборният кодекс и антикорупционната комисия

Доц. Славов остро критикува и последните промени в Изборния кодекс. "Няма как 20 секции в една държава да заменят места, където преди е имало 60-80 секции и са гласували десетки хиляди хора. Решението не е ограничаване на избирателните права, а търсене на други възможности, като гласуване по пощата или дистанционно електронно гласуване", заяви още конституционалистът.

По повод закриването на Aнтикорупционната комисия Славов предупреди за рискове, свързани с прехвърлянето на функции към Сметната палата, което според него противоречи на европейските стандарти и може да въвлече институцията в политически конфликти.