Младите в центъра: #YouthEmpowered и „Среща с големия бизнес“ обединяват усилия в подкрепа на българските младежи

През март, като част от активностите по образователната програма #YouthEmpowered, Кока-Кола ХБК България се включва в „Среща с големия бизнес“ на Младежкия съвет към Американското посолство. Инициативата ще се реализира чрез поредица от събития, насочени към кариерното ориентиране и развитието на младите хора в България. Срещите ще се състоят на 5 март в Пловдив, на 6 март във Велико Търново, на 10 март в София, на 12 март в Бургас и на 13 март във Варна.

„От години Кока-Кола ХБК България работи целенасочено за това да подкрепя младите хора в изграждането на умения и увереност за бъдещата им професионална реализация. Вярваме, че достъпът до реален бизнес опит и срещите с професионалисти от практиката са ключови, за да могат младежите да направят информиран избор и да видят възможностите пред себе си“, коментира Жаклин Цочева, директор „Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в Кока-Кола ХБК България.

Инициативата „Среща с големия бизнес“ е насочена към ученици в гимназиален курс на обучение от 9 до 12 клас и студенти и има за цел да предостави реален поглед върху възможностите за професионална реализация в корпоративна среда. По време на срещите във всеки град ще се включат гост-лектори от екипа на Кока-Кола ХБК България. Те ще споделят своя практически опит и ще разкажат как изглежда професионалният път в голяма международна компания. Младежите ще научат и какви умения търсят работодателите днес, както и как могат да направят първите си уверени стъпки към успешна кариера. Участието е безплатно, а регистрацията за събитията може да бъде направена на: https://usyc.bg/sabitiya-v-tvoya-grad/.

„За нас партньорството с Кока-Кола ХБК България е естествено продължение на мисията ни да свързваме младите хора с реалния свят на бизнеса. Когато водещи компании инвестират време, експертиза и личен пример, това дава на учениците реална перспектива и увереност, че могат да изградят успешен професионален път в България“, добави Юлий Юлиев, председател на УС на Младежкия съвет към Американския посланик в България.

Партньорството с Младежкия съвет към Американското посолство надгражда дългогодишния ангажимент на Кока-Кола ХБК България за подкрепа на младото поколение. Инициативата #YouthEmpowered е една от водещите програми на компанията в тази посока. Само през изминалата година по програмата са проведени обучения с 4121 младежи, а от старта ѝ през 2017 година досега тя е помогнала на почти 36 000 млади хора в България да развият умения за успешен кариерен старт. На групово ниво за същия период чрез програмата са обучени над 1 000 000 младежи, като по този начин компанията изпълнява и надгражда ангажиментите си по „Мисия 2025“.