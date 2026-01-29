Вода заля пътя Ивайловград-Славеево

Временно е ограничено движението по пътя Ивайловград - Славеево, в посока Гърция, поради наводнен пътен участък, съобщава bTV.
Водачите изчакват, като на място са служители на ОД на МВР – Хасково и Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Смолян, съобщиха областна администрация Хасково.
Наводнен е и пътният участък с. Мандрица - с. Меден бук, община Ивайловград при км 20+500, който е обозначен и сигнализиран.
Към момента няма опасност за населените места.