Вода заля пътя Ивайловград-Славеево

Движението в района е ограничено

29.01.2026 | 21:32 ч. 1
Областна администрация-Хасково.

Временно е ограничено движението по пътя Ивайловград - Славеево, в посока Гърция, поради наводнен пътен участък, съобщава bTV.

Водачите изчакват, като на място са служители на ОД на МВР – Хасково и Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Смолян, съобщиха областна администрация Хасково.

Наводнен е и пътният участък с. Мандрица - с. Меден бук, община Ивайловград при км 20+500, който е обозначен и сигнализиран.

Към момента няма опасност за населените места.

Тагове:

наводнение Ивайловград затруднено движение Славеево
