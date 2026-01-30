Църквата чества паметта на светите Три Светители

Днес се чества заедно паметта на тримата велики светители - Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст, "трите най-велики светила на трислънчевото Божество", както ги възпява църковната песен. Тези образцови епископи, големи богослови и плодовити писатели имат свои празници през този месец - на 1, 25 и 27 януари. Но след спорове в 11-и век кой от тримата е по-велик, се стигнало до решението за установяване на допълнително съвместно празнуване на 30 януари на паметта на тримата.

Този ден са избрали за свой празник висшите православни богословски школи - факултети и духовни академии.

Като въздава равночестна прослава на св. Три светители - Василий Велики (379 г.), Григорий Богослов (390 г.) и Йоан Златоуст (407 г.), светата Църква свидетелства, че те са равни пред нея по дарования, заслуги и святост. Тези великани на светостта, благовестието и богословието, които Сам Бог подарил на Своята Църква в тежките дни на нейните противоеретически борби, засияли с безсмъртна светлина след своето блажено отминаване от света. Пред техните ослепителни дарования и нетленни приноси продължавал да се прекланя свещеният събор на вселенската православна общност.

Растящият възторг на вярващите християни още от V век за мнозина се превърнал в опасно увлечение на неуместни предпочитания. В Цариград през XI век се стигнало до истинско разделение между вярващите, които започнали да се обявяват за "василиани", "григориани" и "йоанити". Наложила се благодатната намеса на самите Трима светители, които целия си живот посветили на църковното единомислие и общохристиянския мир.

Те се явили във видение на св. Йоан Евхаитски, който станал митрополит на Евхаита по времето на византийския император Алекси I Комнин (1048–1118). И от вечността великите светители проявили любвеобилна грижа за Църквата, която била застрашена от смущения поради неразумната любов към тяхната памет.

Те поръчали на евхаитския светител Йоан да каже в Цариградската патриаршия да се обяви един календарен ден за общото им честване, с което да се утвърди истината за тяхното еднакво достойнство пред Бога. За такъв ден през 1076 г. бил обявен 30 януари. За новоустановения празник Йоан Евхаитски съставил тържествена служба.