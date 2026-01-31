IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пътят София - Самоков е затворен заради тежка катастрофа

Става дума за катастрофа между три автомобила

31.01.2026 | 18:15 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Тежка катастрофа на пътя София - Самоков. Сблъсъкът е станал между няколко леки автомобила. Движението и в двете платна временно е спряно. Пътният инцидент е станал под моста за село Долни Окол, в посока Самоков, предаде NOVA.

Задръстването стига до района на „Стената“. Според преминали през участъка шофьори става дума за катастрофа между три автомобила със значителни материални щети.

От АПИ съобщиха, че временно движението по път II-82 София - Самоков при км 61 е ограничено в двете посоки поради ПТП. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут: Самоков - Белчински бани - Ковачевци - Железница - Бистрица - София и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

