Около 3700 наши студенти заминават това лято на бригада в САЩ

Около 3700 български студенти се очаква да заминат на студентски бригади в САЩ през идното лято, а първите интервюта за визи в американското посолство са насрочени за 2 февруари.

За поредна година кампанията за студентските бригади в Съединените щати върви много добре, споделя Весела Кутева, мениджър програми за културен обмен за САЩ в една от водещите фирми в този бранш с над 20-годишен опит:

"Отворен е вече календарът за виза. Интервюто е с отделен календар от този за другите неимигрантски визи, насочен е само към програмата "Лятна работа и пътуване" и интервютата започват от 2 февруари, като ще бъдат с продължителност до 29 май. Малка промяна в сравнение с предходните години е, че абсолютно всички студенти ще се явят на интервютата за виза, което не е нещо страшно, даже визовото интервю е по-предпочитаната опция от студентите. Така наречената Dropbox (освобождаване от интервю) или Visa Waiver Program - VWP, която се предлагаше в предишните години, беше за студенти, които вече са пътували по програмата, които не са първи или последен курс в университета. Те имаха право да подадат документи за виза за бригада, без да ходят лично на интервю", каза Кутева пред БНР.

Мария Стефанова е студент четвърти курс, специалност Бизнес администрация в Американския университет в Благоевград. Тя е била три пъти на студентски бригади в САЩ, а идното лято ѝ предстои отново да замине за страната на неограничените възможности:

"Първото ми лято бях в Масачузетс, в Чатъм - спокойно и много приятно. На хубаво място работех също така - в петзвезден комплекс. Като сервитьорка работех. Наистина много хубаво си изкарах и много научих. Второто лято реших да сменя щата и отидох в Мейн, който е малко по-северен щат, близо до Вермонт, крайбрежно градче на Атлантическия океан. Беше наистина незабравимо изживяване. Работех в един магазин за подаръци и това лято си се върнах отново в Масачузетс, в Чатъм. За това лято реших да замина за Монтана", разказа тя.