Трескава подготовка и вълнение в Париж: Лили отново ще пее в зала "Олимпия"

Във френската столица Париж кипи подготовка по последните детайли за големия концерт на примата Лили Иванова на най-престижната сцена – легендарната зала „Олимпия“, който е в неделя вечерта – на празничния 24 май.

В петък сутринта най-голямата българска звезда отпътува от летище „София“ заедно със своя огромен екип,

който ще се погрижи за всеки детайл около най-очакваното събитие за сезона. Екипажът на полета поздрави голямата звезда на борда, а съобщението бе посрещанто с бурни аплодисменти от всички пътници. Развълнувани, от екипажа помолиха Лили Иванова за снимка, която с радост позира с тях и дори сподели кадъра в социалните си мрежи.

„Благодаря на екипажа на полета до Париж днес на BULGARIA AIR за уважението и отношението към мен и екипа ми! Здраве, щастие и много успехи", написа тя.

По-късно на летище „Шарл дьо Гол“ настъпи вълнение сред българи, успели за миг да зърнат най-голямата ни звезда при пристигането й на френска земя. При настаняването си в хотел Hotel Prince de Galles Лили Иванова бе посрещната с радост и уважение от екипа, които бяха подготвили голям и красив букет и ръчно написано специално за нея поздравление, а в рамка беше поставен официалният плакат на концерта в зала „Олимпия“.

По-късно в Париж Лили вечеря със своя екип в изискан френски ресторант, където отново бе посрещната като звезда от световна величина.

Новината за пристигането на Лили Иванова бързо се разнесе из българите във френската столица.

Докато професионалният екип на певицата подготвя последните детайли и репетира за събитието, около зала „Олимпия“ можеше да се чуе българска реч от наши сънародници, дошли да проверят на място дали все още не са останали последни билети, за да могат на живо да чуят и видят любимата си звезда. Българите коментираха, че няма по-специален начин да отбележат празничния 24 май от това да видят певицата прославила и продължаваща да прославя България по цял свят.

Лили Иванова добре познава най-престижната френска зала, в която малцина са имали честа да пеят. През януари 2009 година Париж става свидетел на събитие, което завинаги остава в историята на българската музика. Тогава тя е първият български изпълнител със самостоятелен концерт на сцената, на която са стъпвали легенди като Едит Пиаф, Шарл Азнавур, Жак Брел, Далида, Ив Монтан, Мирей Матийо, Джони Холидей, „Бийтълс“, „Ролинг Стоунс“, Джими Хендрикс, Дейвид Боуи, „Пинк Флойд“, Мадона, Селин Дион, Стинг, Рей Чарлс, Нина Симон и Джеймс Браун.

17-години по-късно Лили се завръща на същата сцена, с още повече хитове, още по-обичана и уважавана от публиката по цял свят.

И то на място, което във Франция се приема като символ на най-високото музикално признание. Да излезеш на сцената на „Олимпия“ означава да бъдеш приет в историята, пише "Труд news”.

Лили Иванова ще излезе на сцената заедно с музикантите от LI Orchestra – Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“. Изявата е по покана на Жерар Понт - директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и изпълнителен директор на Morgane Groupe, съвместно с Христина Камбитова, директор на FrancoFolies de Bulgarie.