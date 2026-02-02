Мъж на 70 години уби с брадва жената, с която е живеел

В частен дом в град Койнаре мъж е убил с брадва жената, с която е съжителствал, съобщиха от МВР в Плевен.

Сигнал за инцидента е постъпил вчера в 11:04 часа. Незабавно на местопроизшествието са изпратени полицейски служители. Извършени са огледи. От местопрестъплението са иззети веществени доказателства. Трупът на 67-годишната е приведен за аутопсия.

70-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа. Процесуално-следствените действия продължават под ръководството на прокурор при Окръжна прокуратура в Плевен, допълват от полицията.