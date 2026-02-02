IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

Мъж на 70 години уби с брадва жената, с която е живеел

Извършителят е задържан

02.02.2026 | 10:58 ч. Обновена: 02.02.2026 | 10:59 ч. 25
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

В частен дом в град Койнаре мъж е убил с брадва жената, с която е съжителствал, съобщиха от МВР в Плевен.

Сигнал за инцидента е постъпил вчера в 11:04 часа. Незабавно на местопроизшествието са изпратени полицейски служители. Извършени са огледи. От местопрестъплението са иззети веществени доказателства. Трупът на 67-годишната е приведен за аутопсия.

70-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа. Процесуално-следствените действия продължават под ръководството на прокурор при Окръжна прокуратура в Плевен, допълват от полицията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Койнаре убийство жена
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem