Анализатори: Радев има потенциал да бъда първа политическа сила

Поредни консултации започват от днес при президента Илияна Йотова. Първи са от ГЕРБ-СДС, а след това и от ПП-ДБ.

Според анализатора Ружа Райчева поведението и решението на Йотова показват какъв президент ще бъде, защото е най-вероятно да се кандидатира и за изборите през есента. “Тя ще се консултира с много хора, които е вероятно да не бъдат във властта след предсрочните избори”, коментира Райчева в студиото на "България сутрин".

Според политолога Теодор Славев съставянето на служебно правителство ще се бави умишлено. Вероятно е на 12 февруари да бъде връчен проучвателен мандат и на 19 февруари да има указ за назначаване на служебно правителство, което ще означава предсрочни избори на 19 април.

"Ако и този срок се изпусне, отиваме на майските празници. Бавенето не е в интерес на Радев. Колкото по-далеч стои от президентството, толкова по-голям ущърб е - има институционален рейтинг", каза Славев.

Служебният премиер

По отношение на Андрей Гюров и Силвия Кънева политологът изтъкна, че има юридически спънки. Според Славев Главчев е показал, че не може да проведе независими избори “и това го каза Конституционния съд”.

“Мария Филипова не мисля, че е сериозен кандидат. Остава Николова от Сметната палата, която има интересна кариера в държавните институции. Йотова каза, че трябва да се отчете общественото мнение", добави политологът.

Райчева добави, че Гюров има най-големи шансове за служебен премиер.

В ефира на Bulgaria ON AIR анализаторът подчерта сходствата му с ПП-ДБ и това, че може да разчита и на гласове от ГЕРБ. "Не залага, че ще има 121 гласа или 160 - това са болни фантазии, които не могат да се сбъднат в днешно време. Всичко ще се пише на сметката на ПП-ДБ - ще утежни бъдеща коалиция", категорична е Райчева.

Теодор Славев изтъкна, че освен служебния премиер са важни и другите постове в кабинета: "Спират се ток, вода, по африкански го правим, социалният министър, министърът на финансите също са важни фигури. Тези въпроси ще получат разрешение до няколко дни".

Подкрепа от БСП за Радев

Райчева го формулира като "отчаян ход". "Той е половинчат, не е всеобщ, част от ПГ на БСП започна да прави заявки за работа с Радев, това не е единна позиция. БСП е в много трудно и окаяно състояние. Има надежда сред редиците, може и Крум Зарков да бъде избран. Нинова очисти инакомислещите, оставиха Гьоков, Гуцанов, Зафиров. БСП прави отчаян опит да се спаси, прилепяйки се към Радев и Йотова", убедена е Райчева.

Славев определи подкрепата на левицата като "непоискана любов".

"БСП осъзнава, че е на ръба за влизане. Нямам съмнение, че в лицето на Йотова БСП ще имат един симпатизант. Тя не може да избяга, нея също я вълнува какво се случва, като човек, изкарал много години там. За България е важно да има лява партия", на мнение е политологът.

Анализаторите са на мнение, че Радев има потенциал да бъда първа политическа сила и това ще бъде за сметка на всички партии. Очакванията са избирателната активност да бъде над 50%.

