"Арда" с убедителна победа от 4:1 срещу "Септември"

"Арда" (Кърджали) постигна убедителна победа с 4:1 при визитата си на "Септември" (София) в мач от 27-ия кръг на Първа лига.

Гостите започнаха силно и откриха резултата още в третата минута чрез Серкан Юсеин. Домакините успяха да изравнят в 26-ата минута с попадение на Едни Рибейро.

След почивката тимът на Александър Тунчев пое пълен контрол върху срещата. Густаво Каскардо върна аванса на "Арда" след час игра, а Светослав Ковачев увеличи на 3:1 в 67-ата минута.

Крайното 4:1 оформи Антонио Вутов в заключителните минути.

"Арда" можеше да стигне и до по-изразителен успех, но попадение на Уилсън Самаке беше отменено заради засада още през първата част.

"Арда" е на шесто място с 38 точки. Ситуацията за "Септември" остава тежка – тимът ще се бори за оцеляване, като има едва 21 точки след 27 изиграни мача.