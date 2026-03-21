Вземат проби от водата на Шабленското езеро заради мъртвите птици

Заради сигнали за мъртви птици и делфини по крайбрежието около Шабла ще бъдат взети проби от водата на Шабленското езеро.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна и РИОСВ – Варна извършиха повторна проверка на 20 март след постъпилите сигнали за загинали птици и делфини по крайбрежието в община Шабла. Проверката е извършена заедно с РЗИ и Областна администрация – Добрич, съобкиха от институцията..

От страна на БДЧР е възложено изследване на водни проби от района на Шабленското езеро. Резултатите от извършените изследвания ще бъдат оповестени своевременно след тяхното получаване.

По данни на ОДБХ - Добрич пробите, взети за птичи грип, са отрицателни.

От Сдружение „Зелени балкани“ също са взети проби за изследване на делфините и птиците.

Става дума за птици от застрашения вид "Средиземноморски буревестник", който е с размерите на гълъб и гнезди основно на малки острови в Гърция и Малта. Видът обитава открито море, а по нашите ширини се среща по време на хранителна миграция.