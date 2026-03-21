Иран: Ударен е ядреният комплекс „Натанз”, няма изтичане на радиация

САЩ и Израел нанесоха удар по съоръжението за обогатяване на уран в Натанз в Централен Иран тази сутрин, съобщи иранската информационна агенция Тасним, предадоха Ройтерс и ДПА.

Не е имало изтичане на радиоактивни вещества и жителите в близост до обекта не са били изложени на риск, добави агенцията.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е отчетено повишение на нивата на радиация извън обекта, като тя добави, че разглежда съобщението.

Съоръжението, намиращо се на 220 км югоизточно от Техеран, вече беше обект на удари в началото на конфликта, както и по време на сблъсъците през юни 2025 г.

Това е един от най-важните обекти за обогатяване на уран в страната. Белият дом твърди, че основната цел на войната, която започна заедно с Израел на 28 февруари, е да се попречи на Иран да придобие ядрени оръжия.

Израел разглежда ядрената и ракетната програми на Иран като най-голямата заплаха за своето съществуване.

По-рано този месец МААЕ потвърди нови щети по сградите при входа на подземния обект в Натанз. МААЕ също така призова за военна сдържаност след атаката тази сутрин срещу иранския ядрен комплекс в Натанз.

"От съществено значение е да се избегне всякакъв риск от ядрена авария", написа генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси в Екс.

Съединените щати и Израел вече нанесоха удари по ядрената инфраструктура на Иран през юни 2025 г. След това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ядрените съоръжения на Иран са били "напълно и тотално унищожени".

Техеран отрича да се стреми към разработване на ядрени оръжия.

Информацията идва ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа, че Съединените щати обмислят приключването на военната кампания в Близкия изток. „Те вече са много близо до постигането на целите си”, посочи той в дълга публикация. Тръмп добави, че Ормузкият проток трябва да бъде охраняван от държавите, които го ползват, като подчерта, че САЩ не са сред тях.

На икономическия фронт петролът тип „Брент” приключи седмицата с цена от 112 долара за барел, след като само в петък поскъпна с над 3 процента.

Военните действия в региона продължават. Израел съобщи, че Иран е изстрелвал ракети в събота сутринта, а Саудитска Арабия обяви, че е свалила 20 дрона за няколко часа в източната част на страната, където са разположени големи петролни инсталации. Израелските въздушни удари засегнаха Техеран в момент, в който иранците празнуват своята Нова година – Норуз.