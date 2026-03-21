Израел иска заедно със САЩ да засили атаките срещу Иран

Ударите ще бъдат насочени срещу иранското ръководство

21.03.2026 | 16:05 ч. 11
БГНЕС/EPA

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран в следващите дни, цитиран от ДПА.

Кац заяви след консултации с високопоставени военни служители в щаба на армията в Тел Авив, че ударите ще бъдат насочени срещу иранското ръководство, според информация от кабинета му.

Свързани статии

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран, с цел "да обезглави неговите командири и да унищожи стратегическите му способности", докато не бъдат елиминирани всички заплахи за сигурността на Израел и интересите на САЩ в региона, добави Кац.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля завършване на кампанията срещу Иран, добавяйки, че САЩ са близо до постигането на целите си в конфликта, припомня БТА.

