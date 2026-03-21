Надзирател хвана наркотици в затвора във Враца

Дрогата е намерена в шкаф в спалното помещение

21.03.2026 | 16:20 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Наркотик е открит в затвора във Враца, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР. Надзирател е подал сигнал, според който снощи в шкаф в спално помещение е намерена хартиена сгъвка, съдържаща 23 таблетки, които при направения полеви тест са реагирали на РСР (фенциклидин). Намерени са и три хартиени сгъвки със суха листна маса, която при направения полеви наркотест не е реагирала на наркотично вещество.

Според отчета на ОД на МВР – Враца, публикуван на сайта на дирекцията, през миналата година са регистрирани 196 престъпления, свързани с наркотици, срещу 161 за предходната година, отбелязва БТА.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

