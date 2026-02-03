Влезе в сила условната присъда за ексшеф на КАТ за престъпления по служба

С Решение на Върховния касационен съд е потвърдена присъдата за незаконно държане на оръжие и боеприпаси, както и за нарушаване на служебните отношения с цел набавяне на облага, от което са настъпили значителни вредни последици, извършени от Данаил Стоицев, който заемал отговорно служебно положение.

Осъденият Данаил Стоицев. е бил привлечен към наказателна отговорност и предаден на съд с обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Благоевград.

От 2016 г. Стоицев заемал длъжността „главен инспектор“ - началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Благоевград. В задълженията му влизали ръководство, организация, контрол и оценка на дейността на служителите в сектора, както и отговорност за материалната база и активите.

През периода от март 2018 г. до 22.05.2018 г. в служебния си кабинет Стоицев незаконно държал огнестрелно оръжие - пистолет „Макаров“, и боеприпаси – 43 броя патрони. Оръжието и боеприпасите били собственост на частно лице и се съхранявали от осъдения в нарушение на правилата на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

В качеството си на началник сектор „Пътна полиция“ в отдел „Охранителна полиция“ Стоицев имал множество и разнородни отговорности, включително организиране, ръководене и контрол на цялостната дейност на сектора по осигуряване безопасността на движението.

В периода от 16.02.2018 г. до 04.05.2018 г. Стоицев, в качеството си на длъжностно лице, многократно нарушавал и не изпълнявал служебните си задължения. Разпореждал съпровождане със служебен специализиран автомобил на МВР на тежкотоварна и извънгабаритна техника, превозвана от търговско дружество по републиканската и общинската пътна мрежа на територията на област Благоевград. Това се е извършвало без изискуемите разрешения, надлежно издадени от Агенция „Пътна инфраструктура“ и съответните общински администрации, без заплащане на дължимите такси и разходи и без сключени договори. Наред с това осъденият отклонил автопатрул от основните им задачи по осигуряване безопасността на движението.

С действията си Стоицев е целял набавяне на облага за търговски дружества чрез незаплащане на пътни и административни такси, в резултат на което са настъпили значителни вредни последици за държавата, в частност за Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР - от имуществен и неимуществен характер. Била е увредена административната дейност на двете ведомства, компрометиран е авторитетът на контролните органи и са ощетени техните бюджети.

В качеството си на длъжностно лице осъденият Стоицев е поискал и приел от различни лица парични суми, за да извърши действия и е извършил действие по служба, свързани с реда за издаване на табели с регистрационни номера. В тази част е постановена оправдателна присъда за подкуп и е прието, че се касае за тежко дисциплинарно нарушение. Подаден е бил въззивен протест от Окръжна прокуратура - Благоевград относно оправдателната част, който е поддържан от компетентната прокуратура.

Върховният касационен съд остави в сила решението на Софийския апелативен съд, с което е потвърдена присъдата на Окръжен съд – Благоевград и е наложено наказание 2 години лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години.

На Стоицев е наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, като служебното му правоотношение с МВР е прекратено.