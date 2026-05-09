Русия е била в готовност за масиран ответен удар по Киев

Руският президент Владимир Путин заяви пред журналисти, че страната му е била готова да нанесе масивен ответен удар по Киев, в случай, че честванията, посветени на 9 май, са били провалени.

"Както знаете, Министерството на отбраната първоначално публикува определено изявление. То е добре известно - че ако има опит за провал на нашите празнични прояви, ще бъдем принудени да нанесем ответни удари, масирани ракетни удари по центъра на Киев", подчерта Путин, цитиран от ТАСС.

Президентът на Руската федерация добави, че досега от Украйна не са постъпили никакви предложения за размяна на военнопленници.

“Когато беше отправено предложение от президента на САЩ [Доналд] Тръмп [да се осъществи размяна на военнопленници по формулата хиляда за хиляда], ние, разбира се, веднага го подкрепихме. И разчитаме, че в този случай украинската страна все пак ще реагира на предложение на президента на САЩ. "За съжаление, досега не сме получили никакви предложения", добави Путин.

Президентът отбеляза, че Русия е предала на Украйна предложение за размяна на военнопленници още преди това на Доналд Тръмп.

"Между другото, няколко дни преди това, на 5 май, ние представихме на украинската страна предложение за размяна и изпратихме на Украйна списък с 500 украински военнослужещи, намиращи се в Русия, каза той.

Русия предаде на Украйна списък с 500 украински войници в плен, но след това Киев "изчезна от радара", каза Путин и допълни: “Първоначално реакцията беше такава - че трябва да се види внимателно, може би не всичките 500, може би 200, а после изцяло изчезнаха от радара и направо казаха, че не са готови за тази размяна. Не искат”. / БТА