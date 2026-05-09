IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Треньорът на шампиона Левски не обича да губи дори на карти

Веласкес: Изиграхме добър мач, заслужавахме победата

09.05.2026 | 22:10 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Треньорът Хулио Веласкес изрази сериозно разочарование след загубата на Левски с 0:1 от Лудогорец в мач от първенството, игран преди церемонията по награждаването на “сините“ като шампиони на България.

Специалистът призна, че към момента на изказването си е бил афектиран от поражението и трудно е приемал резултата, въпреки че титлата вече е била осигурена.

“Мисля, че изиграхме много добър мач и заслужавахме победата. Видяхте как получихме гола, след което опитахме да реагираме и да изравним. Представихме се стабилно както в защита, така и при владението на топката. Изправихме се срещу отбор, който е доминирал дълго време в първенството“, заяви Веласкес.

Свързани статии

Треньорът допълни, че поражението му е повлияло емоционално. “Не обичам да губя дори на карти. В момента съм ядосан и не мога да кажа, че съм щастлив. Ще ми трябва време да се успокоя и да се насладя на момента”.

Веласкес все пак подчерта значението на постигнатия успех през сезона и благодари на феновете и клуба за подкрепата, като заяви, че по-късно ще може да оцени по подобаващ начин шампионската титла.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Хулио Веласкес Левски треньор шампиони
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem