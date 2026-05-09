Треньорът на шампиона Левски не обича да губи дори на карти

Треньорът Хулио Веласкес изрази сериозно разочарование след загубата на Левски с 0:1 от Лудогорец в мач от първенството, игран преди церемонията по награждаването на “сините“ като шампиони на България.

Специалистът призна, че към момента на изказването си е бил афектиран от поражението и трудно е приемал резултата, въпреки че титлата вече е била осигурена.

“Мисля, че изиграхме много добър мач и заслужавахме победата. Видяхте как получихме гола, след което опитахме да реагираме и да изравним. Представихме се стабилно както в защита, така и при владението на топката. Изправихме се срещу отбор, който е доминирал дълго време в първенството“, заяви Веласкес.

Треньорът допълни, че поражението му е повлияло емоционално. “Не обичам да губя дори на карти. В момента съм ядосан и не мога да кажа, че съм щастлив. Ще ми трябва време да се успокоя и да се насладя на момента”.

Веласкес все пак подчерта значението на постигнатия успех през сезона и благодари на феновете и клуба за подкрепата, като заяви, че по-късно ще може да оцени по подобаващ начин шампионската титла.