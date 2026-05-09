Трайков: Състоянието на енергетиката е добро

Състоянието на Булгаргаз е тежко, добави той

09.05.2026 | 22:35 ч. 1

Бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков заяви в предаването “Опорни хора”, че състоянието на енергетиката в страната ни е по-добро, отколкото преди 2-3 месеца. Според Трайков Министерството на енергетиката има няколко основни задачи, като първата и най-очевидна е управлението на държавната енергетика.  

Казусът с "Лукойл”, цените на горивата

На въпрос има ли как цените на горивата да са по-ниски, ако бъде сменен особеният управител на "Лукойл" - Румен Спецов, Трайков отговори, че фокусът трябва да бъде върху това какво може да направи държавата при тези цени на петрола и при тази международна ситуация.

“Не е много. Първо защото това, което е в инструментариума на държавата, е използвано - най-ниските позволени акцизи. И контрол от страна на държавата, макар и невинаги формален, но постоянен и ясен за всички, които имат отношение по темата, за да не се допускат отклонения”, каза Трайков пред Bulgaria ON AIR.

Договорът с "Боташ"

Трайков коментира и горещата тема "Боташ". Бившият министър посочи, че оглавяваният от него служебен кабинет е предприел логичните стъпки за начало на преговорите с Турция и очаква те да продължат с новото правителство.

"Аз искрено вярвам в две неща - първо, че има възможност да се предоговори, и второ, че ако се предоговори както трябва, ще сме в по-добра позиция, отколкото без да го имаше договора", каза Трайчо Трайков. 

Състоянието на "Булгаргаз"

Според Трайков състоянието на "Булгаргаз" е много тежко, най-вече заради "Топлофикация София".

"Горкият "Булгаргаз" е поставен в такава ситуация - те работят с два лиценза - на търговец и на обществен доставчик. С лиценза за обществен доставчик се занимават с "Топлофикация София", която не си плаща и там продължават да се трупат загуби. Освен това тежи и договорът с "Боташ". С другия лиценз пък доставяме сравнително евтиния азербайджански газ. От трета страна, за да работят ефективно като търговец, нямат достатъчно ликвидни средства поради първите две-три причини", обясни Трайков. 

В края на разговора бившият министър каза, че се надява да се върне на поста кмет на столичния район "Средец" след предстоящите частични местни избори през юни. 

Гледайте видеото с целия разговор.

Тагове:

Трайчо Трайков енергетика горива Боташ Булгартрансгаз Bulgaria ON AIR Опорни хора
