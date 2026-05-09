BGONAIR Live Новини Днес | 76

Интимни съкровища на Мерилин: Бижута, писма и лични вещи отиват на търг СНИМКИ/ВИДЕО

Предметите представят една по-различна гледна точка

09.05.2026 | 22:22 ч. 0

Сувенири, принадлежащи на покойната икона на киното Мерилин Монро, ще бъдат продадени на търг, предоставяйки рядък поглед към живота ѝ. Търгът ще включва предмети като дрехи, бижута, писма, ръкописни бележки, картини и поезия. Брайън Чейнс, старши директор в Heritage Auctions, отбеляза трайното влияние и популярност на Монро, съобщава Reuters.

Родена като Норма Джийн Мортенсън през 1926 г., Монро придобива слава като актриса, модел, певица и секс символ преди смъртта си през 1962 г. 

Търг ще се проведе на 1 юни, съвпадащ със 100-годишнината ѝ, и ще включва лични вещи от наследството на нейните близки приятели, поетите Норман и Хеда Ростен. Тези предмети, датиращи от 1955 до 1962 г., включват документи, които разкриват прозрения за личния ѝ живот, включително нейните взаимоотношения, страхове и мисли за смъртността.

Забележително е, че колекцията включва писма от бившия ѝ съпруг, драматург Артър Милър, и невиждано писмо от нейния психиатър, в което се обсъжда денят преди смъртта ѝ. 

Една трогателна творба от времето, когато е снимала филма "Някои го предпочитат горещо“, показва как Монро изразява страданието и чувството си на претовареност, илюстрирани с рисунка на фигурка от пръчка във вода. 

Тази колекция предлага уникален и интимен поглед върху борбите на Монро с психичното здраве през целия ѝ живот.

Тагове:

Мерилин Монро търг аукцион лични вещи актриса Холувид звезда
