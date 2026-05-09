Интимни съкровища на Мерилин: Бижута, писма и лични вещи отиват на търг СНИМКИ/ВИДЕО

Сувенири, принадлежащи на покойната икона на киното Мерилин Монро, ще бъдат продадени на търг, предоставяйки рядък поглед към живота ѝ. Търгът ще включва предмети като дрехи, бижута, писма, ръкописни бележки, картини и поезия. Брайън Чейнс, старши директор в Heritage Auctions, отбеляза трайното влияние и популярност на Монро, съобщава Reuters.

Родена като Норма Джийн Мортенсън през 1926 г., Монро придобива слава като актриса, модел, певица и секс символ преди смъртта си през 1962 г.

Търг ще се проведе на 1 юни, съвпадащ със 100-годишнината ѝ, и ще включва лични вещи от наследството на нейните близки приятели, поетите Норман и Хеда Ростен. Тези предмети, датиращи от 1955 до 1962 г., включват документи, които разкриват прозрения за личния ѝ живот, включително нейните взаимоотношения, страхове и мисли за смъртността.

Забележително е, че колекцията включва писма от бившия ѝ съпруг, драматург Артър Милър, и невиждано писмо от нейния психиатър, в което се обсъжда денят преди смъртта ѝ.

Една трогателна творба от времето, когато е снимала филма "Някои го предпочитат горещо“, показва как Монро изразява страданието и чувството си на претовареност, илюстрирани с рисунка на фигурка от пръчка във вода.

Тази колекция предлага уникален и интимен поглед върху борбите на Монро с психичното здраве през целия ѝ живот.