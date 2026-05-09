5 билки за контрол на хормоните

Независимо дали се справяте с прехода към менопауза или търсите природни средства за баланс на щитовидната жлеза, стреса, има опции, които отговарят на вашите нужди. Кои са те:

Корен от черен кохош

Черният кохош произхожда от същото семейство растения като Nigella sativa – обикновено наричан семейство лютичета. Това е популярна добавка, направена от смлените корени на растението черен кохош. Обикновено се приема като капсула, екстракт или чай. Смята се, че билката черпи лечебната си сила от съединения, наречени тритерпенови гликозиди, въпреки че не е ясно колко от тях присъстват в добавките с черен кохош.

В днешно време черният кохош се използва за подпомагане при здравословни проблеми на жените, като менструални нарушения, предменструален синдром (ПМС) и симптоми на менопауза.

Витекс, известно и като частбери е друга често срещана билкова добавка, която обикновено се предлага под формата на екстракт или капсули. Често се комбинира с други билки като черен кохош и се предлага на пазара като средство за лечение на симптомите на менопаузата и подкрепа на репродуктивното здраве на жените. Частбери са плодовете на дървото Vitex agnus, което се нарича още целомъдрено дърво, монашески пипер или витекс.

Плодовете съдържат дитерпеноидни съединения, които може да са отговорни за потенциалните ефекти на тази добавка върху хормони като пролактин и невротрансмитера допамин. Многобройни обзори установяват, че частбери може да понижи нивата на пролактин в кръвта. Повишените нива на този хормон често са свързани с ПМС.

Масло от вечерна иглика

Ако чувствителността на гърдите и подуването на корема са най-големите ви проблеми с ПМС, маслото от вечерна иглика, в китайската медицина наричано Yue Jian Cao, може да осигури значително облекчение.

Вечерната иглика е един от най-богатите растителни източници на гама-линоленова киселина (GLA), омега-6 мастна киселина с противовъзпалителни свойства. Проучванията показват, че GLA от вечерна иглика може да помогне за облекчаване на дискомфорта при ПМС, като осигурява директен източник на тази полезна мастна киселина.

Жените могат да изпитват цикличен дефицит на GLA по време на лутеалната фаза (1 до 2 седмици преди менструация), което може да допринесе за болка в гърдите, подуване на корема и други проблеми с ПМС при всеки цикъл.

Изследвания също така показват, че добавките с масло от вечерна иглика допринасят за намаляване на тежестта на болката в гърдите и чувството за подуване на корема, свързани с ПМС.

Източник: Женски хормони под контрол: 5 полезни билки