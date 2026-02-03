Патриарх Даниил отслужи литургия в руската църква пред Митрофанова СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 5 / 5

Негово светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи Патриаршеска св. Литургия в руския храм-подворие "Св. Николай Мирликийски Чудотворец", по повод 10-годишнината от канонизацията на свети Серафим (Богучарски) Софийски Чудотворец, предаде БГНЕС.

На литургията присъстваха посланика на Руската федерация у нас Н. Пр. Елеонора Митрофанова и Симеон Сакскобургготски, бивши премиер (2001-2005 г.) и последен цар на българите (1943-1946 г.)

Архиепископ Серафим (Николай) Соболев („владика Серафим“) е един от видните архиереи и богослови на Православната църква в Русия. Той е роден през 1881 г. Завършва с отличие Санкт Петербургската духовна академия с научната степен "кандидат на богословските науки". Като студент приема монашески постриг с името Серафим, в чест на преподобния Серафим Саровски. След това бива ръкоположен за свещенодякон, а месец по-късно на 18 март 1908 година за йеромонах.

След Октомврийската революция владика Серафим пристига в България през 1921 г. и до края на дните си остава да живее у нас. Владиката почита много българския светец св. Иоан Рилски Чудотворец, като го нарича "красота и слава на Българската църква". Той сам написва акатист на св. Иоан Рилски, тъй като дотогава нямало такъв, създавайки великолепен образец на химнографската литература, който получава широко разпространение сред вярващите. Днес над гроба на владика Серафим в криптата на Руската църква е изобразен именно св. Йоан Рилски.

Много вярващи – българи, руснаци, украинци – се стичат и до днес на гроба му, за да се помолят за здраве и успех в живота.