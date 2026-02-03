IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На второ четене: Правната комисия одобри намаляване на секциите в държави извън ЕС

Срещу предложението се обявиха от ПП-ДБ, ДПС - Ново начало, МЕЧ, Величие и АПС

03.02.2026 | 13:15 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Комисията по конституционни и правни въпроси подкрепи на второ четене промяна в Изборния кодекс, с която се предвижда редуциране до 20 на секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членове на Европейския съюз (ЕС). Промяната е залегнала в законопроекта на „Възраждане“ за промени в Изборния кодекс. Подобно предложение има и от ГЕРБ-СДС. Двете получиха подкрепа от 12 гласа, осем народни представители гласуваха „против“.

Срещу предложението за ограничаване на секциите се обявиха от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), „ДПС – Ново начало“, „Морал, единство и чест“, „Величие“ и „Алианс за права и свободи“. От ПП-ДБ предложиха броят на секциите да бъде ограничен до 100. Предложението получи подкрепата на шестима народни представители, трима гласуваха „против“, а девет – „въздържал се“.

Във връзка с броя на секциите председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова каза, че решението, което ще вземе Народното събрание трябва да осигури възможност на всички български граждани да гласуват. Тя допълни, че, ако бъде възприето ограничение от 20 секции, с Министерството на външните работи ще трябва да създадат такава организация, че да се осигури правото на гласуване на българските граждани, както е било направено при ограничение на секциите от 35 броя.

Разглеждането на законопроекта за промени в Изборния кодекс на второ четене продължава.

правна комисия до 20 секции страни извън ЕС
