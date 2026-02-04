В сферата на фантазиите е Йотова да избере премиер по предложението на ГЕРБ

От ГЕРБ-СДС предложиха на президента Илияна Йотова да изберат нов председател на Народното събрание, за да има още един кандидат за служебен премиер. Думите дойдоха от Деница Сачева по време на срещат на ГЕРБ-СДС с президента.

По думите на конституционалиста доц. д-р Христо Орманджиев предложението на ГЕРБ е “екзотична идея”.

Може ли идеята на ГЕРБ-СДС да стане реална?

"Видяхме, че от 10-те възможности, вече пет казаха "да". Имаме потенциални кандидати за служебен министър-председател. Трябва да бъде равноотдалечен от политическите сили. Избор от НС - колкото и да е отдалечен, той е от политически орган. Тази идея е трудно реализируема", коментира в предаването “България сутрин” доц. Орманджиев.

Според него всичко е в сферата на фантазията, “но ако председателят на НС подаде оставка и бъде избран друг председател, чак тогава, ако президентът Йотова се спре конкретно на този председател за служебен премиер... струва ми се много невероятно”.

Как ще вземе решение Йотова

Според конституционалиста ще бъде изключително труден избор от страна на президента и тя го осъзнава много добре. Трябва да избере един от тях, който да е политически отдалечен, обърна внимание експертът.

Пред Bulgaria ON AIR доц. Орманджиев посочи, че липсва конституционна пречка за назначаването на Андрей Гюров като служебен премиер, но съществуват бъдещи потенциални пречки.

"Когото и да избере от тези лица, президентът Йотова ще бъде атакувана. Главчев има най-широк опит, спасявал е ситуацията. Ще се изисква трезва юридическа преценка по отношение на това кой да бъде назначен за служебен премиер", коментира конституционалистът.

Доц. д-р Орманджиев уточни, че по Конституция няма срокове за назначаване на служебен премиер и правителство, но и прекаленото забавяне не е добре, тъй като изборите трябва да бъдат насрочени в разумен срок. Той не вижда стремеж за умишлено забавяне на процедурата.

Конституционалистът припомни, че съставът на Министерския съвет трябва да бъде съгласуван с президента. Той подчерта, че промените в Конституцията са ограничили възможностите на президента да влияе, но държавният глава не е безгласна буква в този процес.

Доц. д-р Христо Орманджиев не вижда като добро решение определянето на имената в "домовата книга".

Избирателните секции в чужбина

"Право на депутатите е да преценят колко да са тези секции. Тези промени се правят, за да се постигне определена цел. Но при всички положения ще се ограничат права. Не всички граждани ще могат да гласуват в тези 20 секции", коментира конституционалистът.

Доц. Орманджиев не е убеден, че е необходимо да бъде намаляван броят на секциите зад граница.

Гледайте видеото с целия разговор.