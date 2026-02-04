Ще капят пари: Два паркинга до метрото вече няма да са буферни, стават платени

От 16 февруари 2026 г. в подземните паркинги при две от метростанциите в София - “Стадион Васил Левски“ и “Джеймс Баучер“, се преустановява услугата “Паркирай и пътувай“, става ясно от разлепени на съответните метростанции листове, подписани от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

По заповед на кмета Васил Терзиев двата паркинга вече няма да изпълняват функцията на буферни, а ще работят в друг режим - почасово паркиране според утвърдената тарифа или предплатен абонамент - 6-месечен или 12-месечен.

От 1 март 2026 г. влизат в сила нови, по-ниски цени за абонаментно ползване на подземния паркинг при метростанция “Джеймс Баучер“: месечен абонамент: 140 евро с включено ДДС (стара цена: 184 евро); отстъпка за 6-месечен абонамент: 5% при предплащане; отстъпка за 12-месечен абонамент: 10% при предплащане.

“Открихме очевидна схема за заобикаляне на правилата – без реално пътуване, без ефект върху трафика и без полза за града, докато Общината поема разходите за охрана и поддръжка“, заяви заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев. По думите му не е имало логика тази инфраструктура да остава полупразна и да обслужва злоупотреби, докато в околните квартали хората обикалят в търсене на място за паркиране.

Проверките показват, че голяма част от заемащите места автомобили принадлежат на работещи в района лица, които са използвали буферните паркинги като обикновени и нископлатени паркинги. Засечени са случаи на масово и едновременно валидиране на по 10–15 карти за градски транспорт от едни и същи лица, с цел симулиране на пътуване. Картите са били свързани с регистрационните номера на паркираните автомобили, без реално използване на обществения транспорт и без ефект върху трафика и качеството на въздуха в централната градска част.

В сайта на центъра липсва подобно съобщение. На обявения за връзка с ЦГМ телефон потвърдиха, че паркингите ще работят вече само с почасово паркиране и с абонамент.

Функцията “Паркирай и пътувай“ остава валидна и приложима за буферните паркинги в периферията на централната градска част – при МС “Бели Дунав“ – “Връбница“ (128 места), МС “Бели Дунав“ – “Надежда“ (349 места), при “Цариградско шосе“ (1253 места) и при МС “Бизнес парк“ (86 места), които реално ограничават навлизането на автомобили в центъра чрез използване на обществения транспорт.