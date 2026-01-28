София отбелязва 28 години от пускането на първите мотриси в метрото

На 28 януари се навършват 28 години от официалния старт на експлоатацията на столичното метро.

"За този период “Метрополитен” ЕАД се утвърди като гръбнак на столичния транспорт с предоставянето на надеждна, безопасна и устойчива транспортна услуга, която в даден период е била и единственият обществен начин за придвижване в столицата", съобщават от дружеството, цитирани от БНТ.

През годините подземният транспорт се разширява, а до края на годината ще се добавят още три метростанции. От “Метрополитен” добавят, в експлоатация предстои и пускането на нови влакове.

След завършването в срок на текущите проекти, до края на 2027 г., общата дължина на линиите на метрото ще достигне 61 км с 57 станции, а делът на метрото в системата на градския транспорт ще е над 45% или над 650 хиляди пътници дневно.