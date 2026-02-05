Кирил Петков: "Възраждане" действа срещу техните избиратели

Парламентът прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.

Бившият съпредседател на ПП-ДБ Кирил Петков смята, че гласуваното предложение на "Възраждане" всъщност е срещу техните избиратели.

"Как се чувстваш днес, ако си гласоподавател на Възраждане в Англия? През 2024 г. Възраждане беше втора политическа сила на изборите в чужбина. В Англия – втора. В САЩ – също втора.

И въпреки това днес Бойко Борисов и Делян Пеевски принудиха Възраждане да затвори 92 от общо 112 секции в Англия – директно срещу собствения им интерес и срещу интереса на техните избиратели.

Същото се случва и в САЩ – хиляди български граждани ще бъдат лишени от възможността да гласуват.

Това не е просто координация между ГЕРБ, „Ново начало“ и Възраждане. Днес виждаме нещо много по-ужасяващо – предателство на лидерите на Възраждане към своята партия и своите избиратели.

Всички гласоподаватели на тази партия трябва много ясно да си дадат сметка какво реално означава това и кой плаща цената.

Ако искаме да видим повече от нашите съграждани да се връщат в България, трябва да се борим да не им се отнема възможността да гласуват за това как България ще се управлява. Благодаря на моя отбор, че днес истински се бори за това. В следващия парламент това предателство ще бъде поправено, ако хората изберат депутати, които да им защитават правата, а не да ги ограбват от тях", написа Петков в социалните мрежи.