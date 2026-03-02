Високи сметки и проверки на ЕРП-та: Очаква се докладът на КЕВР

Днес изтича крайният срок за трите електроснабдителни дружества да предоставят информация относно проверките от Комисията за защита на потребителите. Проверява се начина на разглеждане на постъпилите жалби на гражданите от електроснабдителните дружества, пише БНТ.

Заради високите сметки за ток се очаква през тази седмица доклад на КЕВР, който да разясни има ли нарушения при отчитането на използваната електроенергия и каква е причината за по-високите фактури.

По думите на Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката, голяма част от по-високите сметки се дължат на по-голямото количество потребена енергия.

Свързани статии Енергиен анализатор за тока: Възможно е да има технически грешки

Данните сочат, че между 47 и 61% се е увеличило потреблението на ток за бита през януари спрямо предходните месеци. В края на миналата седмица заради високите сметки се проведе спешна среща при премиера с министрите на енергетиката, на икономиката и на регионалното развитие.