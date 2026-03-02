IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Високи сметки и проверки на ЕРП-та: Очаква се докладът на КЕВР

Трайков: Сметките се дължат по голямо количество потребена енергия

02.03.2026 | 07:05 ч.
Днес изтича крайният срок за трите електроснабдителни дружества да предоставят информация относно проверките от Комисията за защита на потребителите. Проверява се начина на разглеждане на постъпилите жалби на гражданите от електроснабдителните дружества, пише БНТ.

Заради високите сметки за ток се очаква през тази седмица доклад на КЕВР, който да разясни има ли нарушения при отчитането на използваната електроенергия и каква е причината за по-високите фактури. 

По думите на Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката, голяма част от по-високите сметки се дължат на по-голямото количество потребена енергия. 

Данните сочат, че между 47 и 61% се е увеличило потреблението на ток за бита през януари спрямо предходните месеци. В края на миналата седмица заради високите сметки се проведе спешна среща при премиера с министрите на енергетиката, на икономиката и на регионалното развитие.

