АПИ с промени в организацията заради честванията на Шипка

Агенция “Пътна инфраструктура“ съобщава за промени, свързани с организацията на движение във връзка с честването на Националния празник 3 март.

“За честването на националния празник на България на връх Шипка от 20:00 часа днес до 18:00 часа на 3 март ще бъде ограничено двупосочното транзитно преминаване на превозни средства през Шипченския проход по пътя Габрово – връх Шипка - Казанлък”, съобщиха от агенцията.

Както всяка година транзитният трафик ще се насочва през Прохода на Републиката по маршрута: Русе - Велико Търново - Дебелец - Проход на Републиката - Гурково и обратно.

Шофьорите от област Габрово и пътуващите от северозапад могат да ползват маршрута: Габрово - Трявна - Белица - Вонеща вода - Проход на Републиката и обратно. За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по маршрута: Калофер - Казанлък - Гурково – Проход на Републиката - Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел “Мъглиж“, допълват от пътната агенция.

От 12:30 ч. до 18:00 ч. автомобилите ще преминават еднопосочно от връх Шипка до град Габрово и град Казанлък.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, както и да следват стриктно пътната сигнализация. / БТА