Избират нов аятолах, Хаменей оставил таен списък с трима подходящи

Смъртта на аятолах Али Хаменей остави опасен вакуум, който неговият режим от 1989 г. насам сега трябва да спре бързо пълния хаос, съобщават западни издания. В неделя иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че нов върховен лидер ще бъде избран след “един или два дни”.

Според експерти няма един-единствен очевиден наследник, който да има подкрепата на всички разнородни елементи от духовенството, военното и политическото ръководство на Техеран. А някои от потенциалните нови лидери може също да са били убити при ударите, пише "24 часа".

През последните години

фаворит за наследник на 86-годишния Хаменей беше твърдолинейният президент Ебрахим Раиси

но той загина при катастрофа с хеликоптер през май 2024 г.

Един от претендентите за върховен лидер, ако е оцелял след бомбардировките, е 55-годишният Моджтаба Хаменей, вторият по големина син на аятолаха. Въпреки че той е влиятелна фигура в страната, за него се знае, че никога не е заемал държавна длъжност.

Експертите смятат, че нараства вероятността от превземане на властта от Корпуса на гвардейците на ислямската революция - което би довело до военна форма на управление.

“Военните командири на Иран държат бъдещето на страната в свои ръце”

според Сюзън Малоуни, вицепрезидент и директор на Програмата за външна политика на института “Брукингс”.

Като алтернатива, ако не се стигне до още по-големи репресии, режимът би могъл да назначи човек, който може да се справи със САЩ по същия начин, по който Делси Родригес пое поста изпълняващ длъжността президент във Венецуела след залавянето на бившия лидер Николас Мадуро миналия месец.

Така наследник на Хаменей може да е Али Лариджани, председател на Висшата комисия за национална сигурност, на когото през последните седмици аятолахът даде все по-големи правомощия вместо на президента Масуд Пезешкиан.

Лариджани е описван като сивия кардинал на Хаменей. Той е бивш офицер от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и е бил председател на парламента.

Друг възможен играч за ролята на посредник със САЩ е Мохамад Багер Галибаф, настоящият председател на парламента, който е близък до Моджтаба Хаменей и водещите лица в Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Според конституцията на Ислямската република новият върховен лидер се избира от т. нар. Експертен съвет - конституционен орган от 88 ислямски учени, избрани от гражданите пряко и тайно за осемгодишен мандат,

В подготовка за потенциални атаки от САЩ и Израел Хаменей също така е посочил пред висши служители трима духовници като потенциални наследници, но самоличността им остава в тайна.

Възможности за трите тайни препоръки на Хаменей включват

аятолах Алиреза Арафи, който ръководи иранските семинарии и е член на Съвета на пазителите

Други са аятолах Голам-Хосеин Мохсени-Еджей, който ръководи съдебната власт, и Ходжат ол Еслам Мохсен Куми, старши съветник на Хаменей. В списъка са и аятолах Мохсен Араки, който е член на Асамблеята на експертите, и аятолах Хашем Хосейни Бушехри, който води петъчните молитви в град Кум.

Висшият духовник аятолах Алиреза Арафи е назначен за временен върховен лидер на Иран. Според конституцията на страната той е част от временен съвет за ръководство, който ще действа като държавен глава, докато не бъде избран наследник. Този съвет включва също президента и главния съдия Голам-Хосеин Мохсени-Еджей. Този орган ще управлява съвместно страната по време на прехода на властта.