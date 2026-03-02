Със заповед на министъра: 2 март е неучебен ден

Понеделник, 2 март, ще бъде неучебен ден със заповед на министъра на образованието.

В учебната програма за 2025/2026 г. в предвидено 2 март да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

Следващата ваканция за учениците ще бъде пролетната - от 4 април до 13 април, тя се отнася за учениците от 1-ви до 11-и клас, като ще се слее с почивните дни около Великден.