IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Със заповед на министъра: 2 март е неучебен ден

Следващата ваканция за учениците ще бъде пролетната - от 4 април до 13 април

02.03.2026 | 07:13 ч. 10
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Понеделник, 2 март, ще бъде неучебен ден със заповед на министъра на образованието.

В учебната програма за 2025/2026 г. в предвидено 2 март да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

Следващата ваканция за учениците ще бъде пролетната - от 4 април до 13 април, тя се отнася за учениците от 1-ви до 11-и клас, като ще се слее с почивните дни около Великден. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

2 март ученици ваканция министъра
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem