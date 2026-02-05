Майката на рейнджъра Ивайло Калушев от х. Петрохан: Не знам дали е жив, или не

Един ден Стела Димитрова-Майсторова, майката на Ивайло Калушев, който с останалите си приятери рейнджъри живее в хижа Петрохан, получава следното съобщение:

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашат."

То е една от уликите в зловещото убийство в хижата, където трима от рейднжърите са убити с куршуми в главта, а полицията издирва Калушев, който е един от управителите на Сдружението на горските рейнджъри. Той е бил там в нощта на стрелбата и оттогава е в неизвестност.

Майката заяви, че от неделя не знае къде се намира синът ѝ. Калушев е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Мъжът е организирал и лагерите за деца там.

"Това е пълен абсурд. Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България", заяви Стела Димитрова-Майсторова.

Според информация от разследващите преди стрелбата да започне, е текла комуникация, свързана с неизвестно към този момент непълнолетно момиче.

"Не знам кое е това момиче. Нека полицията да каже, нали има разследвания. Нека те си свършат работата и тогава ще говорим. Не знам къде е синът ми. Давате ли си сметка, че аз от 1 февруари не знам къде е, а сега искате подробности? Аз не знам дали е жив, или не", възмути се Димитрова-Майсторова. От прокуратурата заявиха, че издирват мъжа.

"Няма връзка с него. Не изключваме, че той също може да не е сред живите. Знаете, мъжът е изпратил един SMS до майка си, с който създава впечатлението, че възнамерява да посегне на живота си", поясни и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

По неофициална информация от разследването засега сред основните заподозрени е именно Ивайло Калушев. Според източници на NOVA нито един от мъжете, открити до хижата, не е имал оръжие в ръката си, за да се заключи, че става въпрос за самоубийство.

Пещерняк, лидер, учител

През 2010-а година Ивайло Калушев успява да помогне за спасяването на група туристи, които са блокирани в пещера "Духлата". Те са били под повърхността, след като нивото на водата се вдига.

На кадри, излъчени отново от NOVA днес, той спокойно обяснява за трудностите на операцията, а репортер го нарича "герой".

"Не съм герой, аз съм само спасител", отвръща Калушев.

Главният редактор на OFFNews Владимир Йончев е убеден, че Ивайло Калушев не е извършителят на убийствата. Той потвърди, че го е познавал добре и че е посещавал хижата край Петрохан многократно.

Според Йончев Калушев е жив и се крие. Той не смята, че съобщението, което е изпратил на майка си, е предсмъртно.

"Ивайло е легендарен пещерняк, всичко за него е центрирано около пещерите", коментира журналистът.

Той обясни, че като авторитет в тези среди, преди години Калушев е направил форум в интернет, но го е затворил, когато е видял, че пещерняците започват да се карат.

"Иво живееше така от много години. Ако имаше някаква мания, тя беше да крие пещери, които е открил, за да не бъдат оцапани от туристи, искаше да знае кой ще влиза в тях", коментира журналистът.

Той отхвърли изцяло твърденията за педофилия и подчерта, че Калушев винаги е бил лидер и учител, като е обучавал и него. Според Йончев, ако се правят такива изводи, значи всеки ръководител на кръжок или школа може да бъде обвинен в същото.