Човекът паяк Иван Кристоф предлага $100 хил. за информация за детето с Калушев

100 хил. долара и 3 италиански скутера ще даде като възнаграждение човекът паяк Иван Кристоф за информация относно децата, изчезнали заедно с издирвания Ивайло Калушев.

В няколко поредни публикации той изразява съмнения относно действията на мъжа.

"Шокиран съм, че в 21 век, в света на технологиите, една супер добре оборудвана паравоенна агенция с последните модели на скъпа техника и с дарени пари за въздушно видеонаблюдение, нямат бекъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, а и не са се презастраховали, та лидера им да не се опази", написа Иван Кристоф.

Според него рейднжърите в хижа Петрохан са "едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари".

Припомняме, че 15-годишно момче е изчезнало заедно с Калушев. По-рано днес баща му заяви, че не е имал връзка с него от 29-ти януари, но е спокоен, че детето му е живо.