Индекс за възприятие на корупцията: България с най-лош резултат от 2012 г.

Според Индекса за възприятие на корупцията (Corruption Perception Index) за 2025 г., публикуван днес от Transparency International, глобалните нива на корупция остават тревожно високи, а усилията за нейното ограничаване се оказват неуспешни.

В тазгодишното издание на индекса България получава 40 точки, (заедно с Унгария от страните в ЕС), което е под критичния праг от 50 точки и сигнализира за сериозни предизвикателства в борбата с корупцията в страната.

България влошава резултата си и пропада до 40 точки от 100 възможни тази година. Страната заема 84 място в класацията от 182 държави и територии и показва най-лош резултат от 2012 година.

Само за последните две години България губи 5 точки, което е статистически значима промяна, която показва липсата на устойчиви и решителни действия срещу корупцията. Тази отрицателна тенденция се свързва с продължаващото влияние на клептократски мрежи, формалното и неефективно прилагане на антикорупционни политики, засилващите се атаки срещу гражданското общество, както и с институционалните сътресения около частично касираните парламентарни избори.

Негативната тенденция е свързана с отслабването на институционалната среда, продължаващите политически кризи, атаките срещу гражданското общество и безпрецедентното частично касиране на парламентарни избори. Закриването на Комисията за противодействие на корупцията и забавянето при избора на ръководства на ключови регулатори допълнително задълбочават проблемите с управлението и отчетността.

Корупцията продължава да бъде сериозен риск за бизнеса – 55% от компаниите я определят като значим проблем, а 89% я възприемат като широко разпространена. Това създава среда, в която конкуренцията се изкривява, инвестициите се отлагат, а сивата икономика и прането на пари остават сериозно предизвикателство.

В рамките на Европейския съюз напредъкът в борбата с корупцията остава в застой, като средният резултат за региона е 62 точки. България отново се нарежда на последно място сред страните членки, заедно с Унгария.