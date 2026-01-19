Апелативният съд потвърди присъдата за корупция на бившия кмет Ральо Ралев

Апелативният съд в Пловдив потвърди присъдата на бившия кмет на район "Северен" Ральо Ралев. Той бе признат за виновен, че поискал и приел 60 000 лв. от строителния предприемач Здравко Ангелов. Подкупът бил за одобрението на проект за строеж на жилищна сграда.

Парите били предадени на 30 май 2019 г.

През февруари 2025 г. Окръжният съд в Пловдив осъди Ралев на 2 г. условно с 4-годишен изпитателен срок.

На 30 май 2019 г., на бензиностанция в Пловдив, Ангелов предал сумата от 60 000 лв. на посредника Иван Делевски, с уговорката парите да бъдат предадени на Ральо Ралев. Веднага след това тримата замесени били задържани, а парите открити в автомобила на Делевски.

В решението си, съдът изтъква, че показанията на Здравко Ангелов са подробни, изчерпателни и съответстват на останалите доказателства. Не е установено, че той е целял умишлено да въвлече длъжностни лица в корупционно деяние. Напротив, действията му са били насочени към законен начин за реализиране на строителния проект.

Съдът отбелязва, че подсъдимите Ралев, Делевски и другият замесен са извършили деянието, в което са обвинени. Възраженията им за натиск върху органите на досъдебното производство са отхвърлени, като е установено, че преди сигнализирането към КПКОНПИ, свидетелят е търсил контакт на високо политическо ниво и реакцията е била категорична – всички подозрения за престъпление следва да бъдат разследвани.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.

Като помагачи с бившия районен кмет бяха признати за виновни служителката в кметството Даниела Вълова и бизнесменът от Карлово Иван Делевски, които също получиха условни присъди.

Даниела Вълова е предадена на съд за това, че през декември 2018 г. в съучастие като помагач на Ралев е умишлено е улеснила извършването на търговия с влияние от страна, като е уточнила размера на исканата от него сума, за да може той да разпореди на гл. архитект на район „Северен“ Пловдив, да одобри внесения за разглеждане идеен инвестиционен проект.

Иван Делевски е с обвинение, че в периода от края на декември 2018 г. до май 2019 година . Пловдив, в съучастие като помагач на Ралев, умишлено е улеснил извършването на престъплението от страна на последния. Той е взел участие в уговаряне на подробностите по приемането на поисканата сума от 60 000 лева, за да упражни влияние Ралев върху гл. архитект на район „Северен”.

На Ангелов е бил поискан подкуп във връзка с одобрението на внесена в общината преписка за строеж на жилищна сграда, но той подал сигнал в КПКОНПИ.