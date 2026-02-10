IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Василев скочи на Йотова: Не сте избрана, с вас не можем да водим диалог

Според МЕЧ е трябвало да подаде оставка с Радев

10.02.2026 | 11:48 ч. Обновена: 10.02.2026 | 11:48 ч. 11
За срещата с президента дойдоха председателят на МЕЧ Радостин Василев, председателят на парламентарната група на партията Кирил Веселински, депутатите Христо Расташки и Красимир Манов.

"За мен тези срещи не са формални. Всички разговори досега показаха най-належащите проблеми, които трябва да решава следващия служебен премиер. Това до голяма степен ще определи и моя избор между петимата, дали съгласие”, отново каза Йотова.

“Най-важно остава провеждането на честни избори. До изборите държавата не може да спре, затова е много важно да стане ясно какво трябва да се свърши в парламента, за да се решат неотложните проблеми пред страната и гражданите”, отново напомни Йотова.

“Ще бъда искрен, защото смятам, че върху това трябва да се крепи новия модел. Оградени сме от политическо и институционално лицемерие. Аз подхождам със скептицизъм на тази среща. Изпитвам уважение към институцията, но считам, че трябва да заявя опасенията си, свързани и с Вас, като президент, и към това, което се случва. Не беше проведена истинска лустрация. На висши постове присъстват лица с тежко ДС минало и сме принудени да живеем с надеждата, че този модел ще бъде изчистен. Вие сте член на БСП, беше морално и Вие да подадете оставка с Радев. Вашият морален ангажимент беше да подадете оставка, а Вие използвате поста за бъдеща своя кампания”, започна лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

“Вие не сте избрана. Моралното ви задължение след оставката на Румен Радев бе и вие да подадете оставка с него. Конституцията няма предвид президента да подава оставка, за да прави партия, затова и вие трябваше да подадете оставка. Не мога да скрия, че снимките Ви с Гоцев, с лица, свързани с ДС, които са публични, предизвиква в мен притеснения, те са част от Вашата история. Не мога да скрия, че сте били говорител на БСП, когато българите гладуваха. С Вас не можем да водим диалог”, отправи критики Василев към Йотова.

“Няма да участваме повече на консултации, защото Вие умишлено протакате, за да може президентът Радев да се организира и да се яви на избори. Заявявал съм, че единствената възможна кандидатура е на подуправителят на БНБ Гюров. При цялото ми уважение, не искам да се чувствате обидена и да търсите от неуспелите партии утвърждаване на една кандидатура, която е корумпирана. Надявам се да имате разум и да оправдаете моят скептицизъм”, каза още лидерът на МЕЧ.

