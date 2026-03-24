Кухнята ПП-ДБ: Денков смъмри Мирчев заради казуса "Божанков"

Седмици преди изборите остри реплики се разменят между участниците в коалицията "Продължаваме промяната" - "Демократична България". Бившият премиер и зам.-председател на ПП Николай Денков скастри Ивайло Мирчев заради възраженията на ДБ, че Явор Божанков е изключен от листите.

Припомняме, че Божанков бе изваден от листите по настояване на ПП. В настоящия парламент той няколко пъти се опълчи на своите, което накара Асен Василев да заяви, че няма да подпише листите, ако името на депутата е включено в тях. На свой ред Мирчев разкри, че е имало опасност ДБ да не се яви на изборите, а информацията по-късно беше потвърдена и от Божидар Божанов.

По думите на Мирчев ДБ се съгласили на условията на Асен Василев, за да не провалят енергията на хората от протестите в края на миналата година.

Сега обаче Денков разкритикува двамата лидери на ДБ, като заяви, че не е трябвало да вадят на показ споровете около изключването на досегашния депутат Явор Божанков от листите.

"Цяла кампания слушаме какво е казал Мирчев и какво е казал Божанков. Ние мълчим, защото не е работа пред медиите да се вади кухня как се правят листи. На всички предни избори сме си подавали листите в последния момент заради спорове, но не сме ги вадили публично. Три пъти обсъждаме на Национален съвет дали Божанков може да е в листите. Веднъж дойдоха Мирчев, Божидар Божанов и Атанас Атанасов да ни убеждават. Националният ни съвет каза "не", коментира Денков пред Нова тв.

"Грешка на "Демократична България" е, че тези спорове ги извадиха публично", остро заяви бившият министър-председател по адрес на коалиционните си партньори.

"Ние им предложихме друго разпределение на водачите в София и ДБ казаха не. Добре, ние не сме вадили тези спорове на показ", даде пример Николай Денков.